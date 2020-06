Unul e Gigi Becali! Reactia vehementa a patronului de la FCSB cand a fost comparat cu italianul: "Eu sunt Berlusconi? . El isi pune par in cap, face operatii estetice"

Finantatorul de la FCSB nu gaseste nicio asemanare intre el si fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi.

Gigi Becali a declarat ca a ajuns a ajuns la varsta, la care nu mai e dispus sa riste, iar principalul lui scop este sa faca banii din fotbal

"Chiar daca ma vedeti cateodata suparat si dezamagit, strategia mea de a face bani la fotbal nu e una abandonata. Jucatorii pe care pot lua bani, asta voi face. Nu mai sunt dispus sa risc banii mei. Daca vand Man, Coman si iau bani multi e adevarat ca mai reinvestesc, dar nu mai bag banii mei. Asa imi place sa vorbesc cu voi, dar nu mai am putere de risc. La 62 de ani, inima nu mai are aceeasi bataie", a declarat in exclusivitate Becali pentru PRO X.

Comparat cu Berlosconi, fostul finantator de la AC Milan, care a ajuns la varsta de 82 de ani si inca investeste in fotbal, Gigi Becali a avut o reactie caracteristica.

"La 82 de ani cine stie pe unde o sa fiu. Eu sunt Berlusconi? El are alte conceptii despre viata. El isi pune par in cap, face operatii estetice. Mie daca imi spui ca ma impusti, prefer sa ma impusti decat sa fac operatii. Sau sa imi pun eu par in cap? Eu nu sunt Berlusconi, nu am nevoie. De aia are si pasiune de fotbal, pentru ca are iubire de sine, are alte pasiuni. Nu mai sunt patimas, ce o fi o fi", a spus finantatorul de la FCSB.

