Mirel Radoi a dat cartile pe fata in cazul lui Gigi Becali: "In momentul de fata chiar considera ca Steaua este jucaria lui"

Selectionerul Romaniei a vorbit despre nasul sau, Gigi Becali.

Invitat special la PRO X, Radoi a declarat ca finantatorul de la FCSB este la fel de activ si acum si ca probabil tot la fel va fi si la 90 de ani.

"El asa e si in afaceri, ii place adrenalina, asa va fi si la 90 de ani, chiar daca spune el ca nu mai este tanar! Este la fel de activ, asa este, sunt dimineti in care sta 3 ore la biserica, dupa pleaca, mai sta alte 3 ore la palat, mai suna la echipa. Lui ii plac lucrurile astea, e clar ca in momentul de fata chiar considera ca Steaua este jucaria lui. Din pacate, crediteaza din ce in ce mai mult clubul cu mai multi bani", a declarat Radoi pentru PRO X.

De asemnea el a vorbit si despre transferurile jucatorilor pe care Becali viseaza sa incaseze zeci de milioane.

"Daca echipa nu va fi calificata in cupele europene, va fi greu sa ia banii de pe jucatorii acestia tineri. E greu acum sa ii vinzi pe Man, Coman, Morutan pe 7-8 milioane daca nu au acces la cupele europene. Eu i-as fi lasat sa plece, cred ca e momentul pentru ei", a spus fostul jucator de la Steaua.

