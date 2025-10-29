Fotbalistul sunat personal de Becali să vină la FCSB rupe tăcerea: "A zis că mă așteaptă". Ce a urmat

Fotbalistul sunat personal de Becali să vină la FCSB rupe tăcerea: A zis că mă așteaptă . Ce a urmat
La cinci luni de la transferul de la Craiova la Rapid, Elvir Koljic (30 de ani) a rememorat momentele decisive în care a aflat că, de fapt, nu va mai semna cu FCSB.

Elvir Koljic Rapid Gigi Becali FCSB Superliga Romaniei
Vârful bosniac din Giulești a refăcut firul evenimentelor și a povestit inclusiv discuția telefonică pe care a purtat-o cu Gigi Becali înainte ca rivalul Dan Șucu să-l deturneze din drumul spre campioana României.

La startul lui iunie, oltenii au decis să-l vândă pe Koljic, Rotaru și Becali au bătut palma pentru o sumă în jurul a 200.000 de euro, ba chiar latifundiarul din Pipera s-a grăbit să anunțe public noua mutare. Una care avea să pice la scurt timp, pentru că Dan Șucu, la insistențele lui Gâlcă, a intrat pe fir și a pus pe masă cu 150.000 de euro mai mult. La acea vreme, intervenția în forță a patronului de la Genoa l-a deranjat pe rivalul roș-albastru, care l-a criticat public.

Koljic dezvăluie "firul epic" și ce l-a deranjat

Desele accidentări din cariera lui Koljic, un atacant admirat de Becali de mai mulți ani, i-au făcut pe cei de la FCSB să ceară RMN-uri suplimentare înainte de semnarea contractului. Detaliu care nu a fost pe placul vârfului de atac bosniac, cel care a aflat de la Mihai Rotaru, în timp ce efectua un test, că drumul în carieră i s-a schimbat:

"Am fost aproape de FCSB. Am făcut vizita medicală, mai multe detalii nu știu și nu am întrebat, să fiu sincer. Era totul pregătit să semnez cu FCSB, deși eu voiam să plec în Bosnia. Am fost la vizita medicală și dimineața, și seara. Dimineață am făcut testul aerobic și pe cel de sănătate, seara am fost la mai multe RMN-uri la care nu mă așteptam să merg și care nu mi-au plăcut.

Am văzut apeluri pe telefon de la domnul Rotaru și de la mai multă lume, am văzut că ceva s-a întâmplat. I-am răspuns domnului Rotaru și mi-a spus că merg la Rapid. A zis că nu mă lasă să merg la FCSB și că mă lasă să merg la Rapid", a spus Koljic, pentru canalul de Youtube Orange Sport România.

Koljic, discuție cu Becali: "A zis că mă așteaptă"

Înainte ca transferul să ia o altă întorsătură, Koljic era convins că va semna cu FCSB. A avut o discuție telefonică pozitivă cu Becali, a cules informații de la Radunovic și Târnovanu și toate îl indicau drept viitorul fotbalist al campioanei:

"Eu eram la antrenament la Craiova, după antrenament a venit Rădoi la mine și mi-a zis că sunt transferat. Eu i-am zis că nu știu nimic, apoi am văzut și știrile. M-a sunat domnul Becali, am vorbit la telefon, a zis că mă așteaptă. A vorbit frumos. Am vorbit și cu cineva care se ocupa de transfer, nu a fost Mihai Stoica, cred că era impresarul lor. Mi-a zis că m-a dorit și înainte să vin la Craiova, că are încredere în mine și că sunt bine primit la FCSB. Am vorbit cu Radunovic și Târnovanu și mi-au zis că vin", a mai spus Koljic, care nu exclude ca în viitor să îmbrace tricoul roș-albastru: "În fotbal nu se știe niciodată. O spun pentru toți, nu trebuie să vorbești la modul acesta, au mai fost jucători care au zis că nu merg la FCSB. Nu e OK să faci asta".

Becali a "explodat" la adresa prietenului Șucu

Mișcarea de ultim moment a lui Șucu în "saga Koljic" nu i-a picat bine lui Becali. Deși la nivel public a susținut că renunțase deja la transfer, patronul FCSB avea să nu-și menajeze rivalul din Giulești:

"Așa ceva nu se face! Probabil prietenul meu o să audă. Dacă vii cu lucruri de moralitate și faci lucruri care nu se fac nu e moral! Când un jucător a făcut vizita medicală, iar cluburile s-au înțeles între ele și hotelul în care stă e plătit de un club nu te duci să deturnezi, niciodată nu se face! 

Dacă vine un jucător și Rapid îl duce la vizita medicală, eu niciodată nu fac așa ceva, poți să mă și mori! Ce au făcut cu Koljic nu se face. Doar că ei au intrat în capcana lor, s-au prins piciorul lor în laț. Eu deja renunțasem la jucător doar că am convenit cu Rotaru să nu spun nimic presei.

Sunt prieten cu Șucu, vorbesc cu el. Cum să îi faci unui prieten așa ceva? Nu înțeleg lumea, este o chestiune de minimă eleganță și respect. Jucătorul face vizita medicală cu un club, dar îl iei tu că ești mai șmecher.

O să vezi ce șmecher ești! De jucător nu vreau să zic nimic, nu e frumos să vorbești de jucători. Îmi pare rău de el că face așa ceva, el e om bun. Nu știu dacă el a făcut asta, el e om de afaceri și are demnitate și onoare. Cine știe cine l-a îmbârligat să facă așa ceva", a fost poziția dură adoptată de Becali după ce transferul lui Koljic la Rapid a devenit oficial.

