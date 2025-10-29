Trei dintre cluburile sancționate drastic de UEFA sunt și viitoare adversare ale lui FCSB în Europa League. Este vorba despre Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord și Dinamo Zagreb.

Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord și Dinamo Zagreb, sancționate de UEFA



Steaua Roșie Belgrad a primit amenzi în valoare totală de 62.500 de euro și i s-a interzis să aibă galerie la următorul meci european din deplasare, cel cu Sturm Graz (11 decembrie). Deja recidivistă, campioana Serbiei a primit aceste sancțiuni ca urmare a "comportamentului rasist/discriminatoriu al suporterilor" și a "transmiterii unui mesaj nepotrivit în cadrul unui eveniment sportiv" la meciul din deplasare cu Braga, pierdut pe 23 octombrie, scor 0-2.



Feyenoord, o altă echipă pe care FCSB o va înfrunta în Europa League, a fost și ea sancționată aspru din cauza incidentelor de la partida cu Panathinaikos (3-1), disputată pe 23 octombrie.



Clubul din Olanda a fost amendat în total cu 88.000 de euro și va avea o peluză închisă la următorul meci de acasă din Europa League, contra lui Celtic (27 noiembrie). Sancțiunile vin ca urmare a materialelor pirotehnice aprinse de fani și a blocării căilor de acces public.



Dinamo Zagreb, formație care va primi vizita lui FCSB pe 22 ianuarie, a fost amendată cu 40.000 de euro după ce, la meciul cu Malmo (1-1), suporterii croați au aprins materiale pirotehnice și au aruncat obiecte în teren.



Dinamo Zagreb va fi pedepsită cu un meci european fără spectatori în deplasare, însă numai în cazul astfel de incidente se vor repeta în următorii doi ani.



