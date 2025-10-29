O lege nescriscă a fotbalului spune că un bun antrenor trebuie să fie și un foarte bun psiholog. Pentru că, într-un lot de 22 de jucători, va fi nevoit să lucreze cu 22 de caractere diferite. Iar asta când problemele vor fi exclusiv fotbalistice. Pentru că, în cazul lui Chivu, el tocmai s-a lovit de un caz mult mai grav!

Sport.ro a scris aici, pe larg, despre tragedia provocată de portarul Interului, Josep Martinez, în urma căreia un bărbat în vârsta de 81 de ani, aflat în scaun cu rotile, și-a pierdut viața. Cum informația a ajuns în presă, Chivu și-a anulat conferința de dinaintea meciului Inter – Fiorentina (diseară, ora 21:45). N-a fost însă singura decizie luată de „principalul“ vicecampioanei Europei.

Chivu, zile libere pentru Josep Martinez și discuții cu un psiholog

Gazzetta dello Sport tocmai a anunțat că goalkeeperul de 27 de ani, aflat într-o stare emoțională catastrofală, amenințat cu închisoarea, a fost lăsat de Chivu în afara lotului pentru partida din această seară.

De fapt, Chivu i-a acordat portarului său spaniol mai multe zile libere, Josep Martinez urmând să rateze și partidele cu Verona (Serie A) și cu Kairat (Champions League). În următoarea perioadă, clubul Inter va pune un psiholog la dispoziția lui Josep Martinez, într-o tentativă de a-l readuce pe linia de plutire.

Chivu, risc asumat: promovează niște copii de la Academie

Presa italiană a notat că, odată cu excluderea temporară a lui Martinez din lot, Chivu și-a asumat un risc. Pentru că pierderea goalkeeperului spaniol se adaugă la accidentarea lui Raffaele Di Gennaro (32 de ani).

Așadar, în acest moment, Inter stă într-un singur portar exprimentat, care va fi titular: Yann Sommer (36 de ani). Pentru a avea rezerve pe bancă, antrenorul Chivu a luat decizia de a promova doi copii de la Academia clubului. Vorbim despre Alessandro Calligaris (20 de ani) și Alain Thao (18 ani).

