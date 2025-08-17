Atacantul Elvir Koljic a fost eroul Rapidului pe Arena Națională. Bosniacul a marcat două goluri pe final și a salvat un punct pentru gazde.

Cum explică Elvir Koljic golul "imposibil" marcat împotriva FCSB



Prima reușită a lui Elvir Koljic a fost de-a dreptul spectaculoasă. Atacantul a trimis cu câlcâiul în poarta campioanei, iar la final a dedicat acest rezultat suporterilor din Giulești:



"Toată echipa e omul meciului. Am luptat din primul minut până în ultimul. Am marcat două goluri și am luat un punct, sunt fericit că am reușit să marchez. Sper să jucăm bine în continuare. La primul gol am primit mingea puțin în spate, singura soluție era să dau cu câlcâiul. L-am surprins și pe Târnovanu, am dat bine.



Am jucat contra campioanei din ultimii doi ani, au jucători buni, echipă de valoare. Poate sunt și ei obosiți, s-a simțit în ultimele minute. Noi mereu jucăm o repriză bine, cu timpul o să reglăm și o să jucăm bine 90 de minute.



Am făcut poze cu suporterii la final, vreau să le mulțumesc pentru atmosfera de azi. Ne-au împins din spate", a declarat Elvir Koljic, la finalul meciului.



Rapid a egalat în prelungiri, după ce FCSB a condus cu 2-0



FCSB a condus cu 2-0 în derby-ul de pe Arena Naționașă, unde Rapid a fost gazdă, dar meciul s-a încheiat la egalitate. Costel Gâlcă a evitat astfel primul eșec pe banca giuleștenilor.



Campioana en-titre a preluat devreme conducerea pe Arena Națională. Mihai Lixandru s-a poziționat perfect la o lovitură de colț, în minutul 7, și a reluat cu capul în plasă pentru 1-0. FCSB s-a distanțat pe tabelă în minutul 61, când rezerva Daniel Bîrligea nu l-a iertat pe Franz Stolz.



Rapid a revenit în meci pe final, după o prestație modestă pe Arena Națională. Elvir Koljic a înscris spectaculos, cu câlcâiul, în minutul 83. Bosniacul a câștigat un duel în centrul careului, iar de acolo a reluat surprinzător cu câlcâiul. Rapid s-a aruncat apoi în atac, iar Elvir Koljic a reușit să semneze "dubla". Siyabonga Ngezana a pierdut un balon în apropierea careului, mingea a ajuns în șase metri, iar Koljic a restabilit egalitatea.



Campioana en-titre a ajuns la patru etape consecutive fără succes în Liga 1. După înfrângerile cu Farul Constanța (1-2), Dinamo (3-4) și Unirea Slobozia (0-1), FCSB nu a reușit să treacă nici de Rapid (2-2).



Pentru FCSB urmează duelul tur din play-off-ul UEFA Europa League. Primul meci dintre FCSB și Aberdeen FC va avea loc pe 21 august, în Scoția. Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.



Rapid va avea parte de un meci mai accesibil în runda următoare, giuleștenii vor da piept cu nou-promovata Metaloglobus.

