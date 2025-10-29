Moldovenii sunt la egalitate de puncte cu Rapid în vârful clasamentului, dar au un golaveraj mai bun. Chiar și așa, Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, rămâne rezervat cu privire la o surpriză de proporții: titlul de campioană.



Impresionat de parcursul și jocul echipei sale de până acum, Iftime este realist și spune că alte echipe se vor bate cu șanse reale la titlu în acest sezon.



Rapid și Universitatea Craiova l-au impresionat pe omul de afaceri, care o include și pe Dinamo în calculele pentru trofeul din Superligă. Până acum, giuleștenii sunt singurii care au reușit să câștige împotriva echipei lui Leo Grozavu (2-1).



Valeriu Iftime: ”Craiova, Rapid, FCSB și Dinamo joacă la titlu”



„Echipa noastră are o perioadă sportivă foarte bună. (n.r. - Ați vorbit serios când ați spus că vă gândiți la titlu?) Eh, titlu... nu poți să te gândești acum, că nu e momentul. Suntem pe primul loc după 14 etape, dar avem treabă grea. Nu suntem naivi. Sau cel puțin eu. Știu că vor veni din ce în ce mai mulți ambițioși peste noi.



Singurele echipe care ne-au dominat au fost Rapidul în deplasare, dar nu eram într-o zi foarte bună atunci, și când am jucat cu Craiova acasă. La vremea respectivă, mi se părea că sunt mai bune decât noi. Și la Cluj, cu CFR, am avut un noroc extraordinar, dar în rest am câștigat meciurile cu scoruri de minimum două goluri diferență.



Acasă am jucat un fotbal bun și n-am pierdut în deplasare. Nu poți să spui că Botoșaniul e o echipă care e conjunctural acolo. Am jucat cel mai bun fotbal, cel mai bun atac, cel mai bun golaveraj. Punct! Dar suntem foarte atenți și foarte rezervați.



Sunt meciuri în care Dinamo joacă bine. E o echipă cu valoare și clar se gândesc la titlu mai mult decât noi și la fel de mult ca Rapid sau Craiova. Rapid, FCSB și Dinamo sunt echipe care joacă la titlu. Până la ora actuală, am fost mai buni decât ei (n.r. - Dinamo)”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Cu victorii pe linie în ultimele șase etape, FC Botoșani este pe primul loc, cu 31 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj superior după 14 etape. În următoarea rundă, moldovenii se vor deplasa la Ploiești pentru meciul cu Petrolul.

