A venit decizia UEFA: amendă pentru FRF și stadion închis parțial!

UEFA a comunicat oficial sancțiunile dictate împotriva FRF ca urmare a incidentelor de la partida România U21 - Cipru U21 2-0, disputată pe 14 octombrie, la Cluj-Napoca, în preliminariile EURO 2027.

UEFA, sancțiuni împotriva FRF după România U21 - Cipru U21



FRF a fost amendată cu 10.000 de euro pentru "comportamentul rasist/discriminatoriu al fanilor", iar UEFA a dictat și închiderea parțială a stadionului (tribuna a doua din Gruia sau un sector echivalent) pentru un meci. A doua pedeapsă este însă cu suspendare, astfel că se va pune în aplicare doar dacă astfel de incidente se vor repeta în următorii doi ani.



FRF a mai fost amendată cu 1.125 de euro din cauza materialelor pirotehnice aprinse de suporteri pe durata meciului naționalei U21.

