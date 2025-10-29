A venit decizia UEFA: amendă pentru FRF și stadion închis parțial!

A venit decizia UEFA: amendă pentru FRF și stadion &icirc;nchis parțial! Nationala U21
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Federația Română de Fotbal a fost pedepsită din nou de UEFA, de această dată ca urmare al unui meci disputat de naționala U21.

TAGS:
Romania U21FRFcipru u21UEFA
Din articol

UEFA a comunicat oficial sancțiunile dictate împotriva FRF ca urmare a incidentelor de la partida România U21 - Cipru U21 2-0, disputată pe 14 octombrie, la Cluj-Napoca, în preliminariile EURO 2027.

UEFA, sancțiuni împotriva FRF după România U21 - Cipru U21

FRF a fost amendată cu 10.000 de euro pentru "comportamentul rasist/discriminatoriu al fanilor", iar UEFA a dictat și închiderea parțială a stadionului (tribuna a doua din Gruia sau un sector echivalent) pentru un meci. A doua pedeapsă este însă cu suspendare, astfel că se va pune în aplicare doar dacă astfel de incidente se vor repeta în următorii doi ani.

FRF a mai fost amendată cu 1.125 de euro din cauza materialelor pirotehnice aprinse de suporteri pe durata meciului naționalei U21.

În ceea ce privește situația din grupa de calificare la EURO 2027, România U21 se află pe locul secund după 3 etape, cu 7 puncte. Lider este Spania, cu 9 puncte.

Naționala condusă de Costin Curelea va înfrunta Finlanda (deplasare, 14 noiembrie, ora 17:00) și Spania (acasă, 18 noiembrie, ora 19:00), în direct pe Pro Arena și VOYO.

Rezumat | România U21 - Cipru U21 2-0 (14-10-2025)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
O mașină de 12 milioane de euro, &icirc;nchiriată &icirc;n Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
ULTIMELE STIRI
Decizia lui Chivu &icirc;n cazul portarului care a omor&acirc;t un bătr&acirc;n de 81 de ani: &bdquo;Risc asumat&ldquo;
Decizia lui Chivu în cazul portarului care a omorât un bătrân de 81 de ani: „Risc asumat“
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat &icirc;n carne vie
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat în carne vie
&bdquo;Reghe&ldquo;, unic &icirc;n lume: anunțul arabilor &icirc;l scapă de o situație de coșmar
„Reghe“, unic în lume: anunțul arabilor îl scapă de o situație de coșmar
Valeriu Iftime s-a lămurit: &rdquo;Ele sunt echipele care joacă la titlu&rdquo;
Valeriu Iftime s-a lămurit: ”Ele sunt echipele care joacă la titlu”
Transformare totală a fotbalistului care l-a confruntat pe G&acirc;lcă. Ce a urmat după ieșirea atipică a jucătorului
Transformare totală a fotbalistului care l-a confruntat pe Gâlcă. Ce a urmat după ieșirea atipică a jucătorului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe m&acirc;na ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”

&bdquo;Groparul&ldquo; lui Olăroiu, distrus &icirc;n Emirate: &bdquo;Afară cu el!&ldquo;

„Groparul“ lui Olăroiu, distrus în Emirate: „Afară cu el!“

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”



Recomandarile redactiei
Decizia lui Chivu &icirc;n cazul portarului care a omor&acirc;t un bătr&acirc;n de 81 de ani: &bdquo;Risc asumat&ldquo;
Decizia lui Chivu în cazul portarului care a omorât un bătrân de 81 de ani: „Risc asumat“
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat &icirc;n carne vie
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat în carne vie
Valeriu Iftime s-a lămurit: &rdquo;Ele sunt echipele care joacă la titlu&rdquo;
Valeriu Iftime s-a lămurit: ”Ele sunt echipele care joacă la titlu”
&bdquo;Reghe&ldquo;, unic &icirc;n lume: anunțul arabilor &icirc;l scapă de o situație de coșmar
„Reghe“, unic în lume: anunțul arabilor îl scapă de o situație de coșmar
Transformare totală a fotbalistului care l-a confruntat pe G&acirc;lcă. Ce a urmat după ieșirea atipică a jucătorului
Transformare totală a fotbalistului care l-a confruntat pe Gâlcă. Ce a urmat după ieșirea atipică a jucătorului
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nia U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și c&acirc;nd se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit Rom&acirc;nia cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala Rom&acirc;niei: Am vorbit cu el
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Coșmar pentru Dinamo! C&acirc;t poate lipsi Alexandru Musi după ce s-a accidentat la naționala U21
Coșmar pentru Dinamo! Cât poate lipsi Alexandru Musi după ce s-a accidentat la naționala U21
Costin Curelea a dezvăluit care este situația accidentării lui Musi: &bdquo;L-am văzut cu c&acirc;rje&rdquo;
Costin Curelea a dezvăluit care este situația accidentării lui Musi: „L-am văzut cu cârje”
CITESTE SI
Statele Unite &rdquo;redimensionează trupele americane&rdquo; alocate Rom&acirc;niei. C&acirc;ți militari americani se află pe teritoriul nostru

stirileprotv Statele Unite ”redimensionează trupele americane” alocate României. Câți militari americani se află pe teritoriul nostru

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Noi informații &icirc;n cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului &icirc;n privința necropsiei

stirileprotv Noi informații în cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului în privința necropsiei

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!