Burkina Faso - Guineea Ecuatorială, partidă contând pentru etapa 1 din Grupa E a Cupei Africii pe Națiuni din Maroc, s-a terminat 2-1. Pentru învingători au punctat Minoungou (90 + 5') și Tapsoba (90 + 8'), iar pentru învinși a deschis scorul Anieboh (85').

Evoluție solidă pentru Esteban Orozco în Burkina Faso - Guineea Ecuatorială 2-1

La Guineea Ecuatorială a încasat cartonașul roșu Basilio Ndong, în minutul 50, fost apărător stânga al Universității Craiova. De asemenea, tot la învinși a fost integralist Esteban Orozco (27 de ani), fundașul central al grupării FC Argeș.

Stoperul alb-violeților a avut un rol important în a-și ajuta propria națională, Guineea Ecuatorială, să piardă onorabil la debutul de la CAN, într-o confruntare dominată clar de Burkina Faso (16-5 șuturi, posesie 67%-33%).

Esteban Orozco nu a greșit nicio pasă în partidă, livrând de fiecare dată balonul către un coechipier din cele 15 încercări. Din 32 de atingeri ale mingiei, Orozco a pierdut posesia doar de 3 ori.

Nota primită de Esteban Orozco

Strict pe fază defensivă, Esteban Orozco a contribuit de 8 ori: două deposedări, 5 ieșiri din apărare cu mingea la picior, un șut blocat și o recuperare.

Pentru evoluția sa generală, portalul Sofascore i-a acordat nota 6,6, printre cele mai bune dintre coechipierii săi. În ciuda erorii sale, Basilio Ndong a primit nota 6.

