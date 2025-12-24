Baba Alhassan a debutat la Cupa Africii în Tunisia - Uganda 3-1

Născut în Ghana, Baba Alhassan este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei sale. Mijlocașul a început să fie convocat de selecționerul Paul Put din această toamnă și a fost inclus în lotul pentru Cupa Africii pe Națiuni.



Marți seară, Uganda a pierdut clar contra Tunisiei, într-un meci disputat la Rabat, scor 1-3. Baba Alhassan a fost introdus în minutul 71, când adversarii conduceau deja cu 3-0 datorită golului reușit de Ellyes Shkiri (10') și a dublei lui Elias Achouri (40', 64').



Imediat după intrarea pe teren, Baba Alhassan a încasat un cartonaș galben. Cu jucătorul lui FCSB în teren, Uganda a reușit golul de onoare în minutul 90+2, prin Denis Omedi.



În grupa C de la Cupa Africii pe Națiuni, Tunisia și Nigeria par favorite la calificare și au 3 puncte după prima etapă. Pentru Uganda urmează duelul cu Tanzania, sâmbătă, de la ora 19:30.

