Cupa Africii pe Națiuni (AFCON) e o competiție specială pentru Egipt. Pentru că reprezentativa acestei țări deține recordul de trofee câștigate în această întrecere: 7.

Acum, când AFCON 2025 tocmai a pornit la drum în Maroc, egiptenii au mari așteptări de la ediția a 35-a a competiției. Pentru că lotul pregătit de selecționerul Hossam Hassan (59 de ani) e stelar, cu jucători legitimați la cluburi precum Manchester City, Liverpool și Nantes.

Și, totuși, debutul „faraonilor“ a fost pe punctul de a aduce o mare dezamăgire! Pentru că meciul cu Zimbabwe de ieri, în loc să fie un galop de sănătate, s-a transformat într-un chin!

Salah, salvatorul Egiptului cu golul său din minutul 90+2

Pe „Adrar Stadium“ din Agadir, Zimbabwe a dat lovitura, în minutul 20, când Dube a marcat pentru 1-0. Egalarea a venit abia în minutul 64, când Omar Marmoush (Manchester City) a înscris, la rândul său.

Când partida părea că se va încheia la egalitate, 1-1, a venit reușita dramatică a lui Salah, în minutul 90+2. Starul lui Liverpool a protejat mingea în careu și a înscris din cădere, după cum se poate vedea aici. S-a dovedit a fi reușita care a trimis punctele în contul egiptenilor: 2-1.

În continuarea competiției, naționala Egiptului va întâlni, pe rând, Africa de Sud (26 decembrie) și Angola (29 decembrie). La finalul meciurilor din faza grupelor, primele două clasate vor merge, în optimi.

