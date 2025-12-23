Viitorul lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), la FCSB, e „în ceață“, la ce evoluții slabe și probleme disciplinare a avut fundașul central, în acest sezon. Și, totuși, campioana României are un mare motiv de satisfacție: sud-africanul e jucător de echipă națională!

Ngezana a și lipsit de pe teren, în victoria din weekend cu Rapid (2-1), tocmai pentru că plecase deja la lotul național, în vederea Cupei Africii pe Națiuni din Maroc. Aici, debutul Africii de Sud în competiție s-a produs, aseară, în meciul câștigat cu Angola, scor 2-1.

Ngezana, titular și integralist, a fost notat cu 6,7 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7,1. Iată cifrele lui Siyabonga, în partida cu Angola:

*Acuratețea paselor: 85% (52 din 61)

*Atingeri ale balonului: 76

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Dribblinguri reușite: 0

În celălalt meci din cadrul grupei B, Egipt a învins Zimbabwe, scor 2-1. În următoarele două partide din această serie, Ngezana și colegii săi vor întâlni, pe rând, Egipt (26 ianuarie) și Zimbabwe (29 ianuarie). Primele două clasate vor avansa în optimi.

