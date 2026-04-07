Fostul star de la FCSB poate ajunge liber de contract la Dinamo

În aceste condiții, conducerea a apelat la o procedură de tip concordat preventiv, care permite eșalonarea datoriilor. Totul depinde însă de decizia tribunalului. Dacă cererea va fi respinsă, clubul riscă falimentul.

Presa din Portugalia scrie că gruparea lusitană are datorii totale de aproximativ 15 milioane de euro, dintre care aproape 5 milioane trebuie plătite către Flamengo.

Ianis Stoica ar putea deveni liber de contract în această vară, din cauza problemelor financiare grave de la Estrela da Amadora.

Ianis Stoica poate ajunge liber de contract la Dinamo

Un astfel de scenariu l-ar afecta direct pe Ianis Stoica, care ar deveni liber de contract și ar putea semna cu orice echipă.

În trecut, Dinamo București a încercat să îl transfere pe atacant, însă negocierile cu FC Hermannstadt au eșuat din cauza pretențiilor financiare ale sibienilor. La acel moment, suma cerută pentru transfer era de aproximativ 1,5 milioane de euro.

În cele din urmă, Hermannstadt l-a cedat pe Stoica în Portugalia pentru circa 1,3 milioane de euro, iar fotbalistul a ajuns la Estrela Amadora.

În actualul sezon, Ianis Stoica a bifat 29 de meciuri pentru Estrela Amadora, reușind trei goluri și trei pase decisive.

Totuși, sibienii au acuzat că lusitanii nu au plătit la timp tranșele din transfer și au luat în calcul să sesizeze FIFA.

Dacă situația financiară a clubului portughez nu se rezolvă, Stoica ar putea redeveni o țintă pentru Dinamo în perioada de mercato de vară.