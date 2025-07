În sezonul precedent, Ianis Stoica a evoluat în 44 de partide pentru cei de la Hermannstadt, în campionat și Cupa României, reușind să înscrie de 15 ori și să ofere alte cinci pase decisive. În plus, acesta are în CV și 19 prezențe la naționala U21, unde a înscris de trei ori.

View this post on Instagram

Ianis Stoica: ”E o șansă să demonstrez”



Înainte de plecarea în Portugalia, Ianis Stoica spune că Estrela poate fi o rampă de lansare în fotbalul mare pentru el. În același timp, atacantul recunoaște că și-a dorit un transfer în Spania.



”Sunt pregătit, am puține emoții pentru că este prima dată în afara țării, dar voi trece peste ele. S-a negociat mult timp, mi-am dorit foarte mult să plec undeva în Europa, să am o rampă de lansare și mă bucur că s-a concretizat. E o șansă să demonstrez, va fi greu, dar consider că sunt pregătit.



Vreau să o iau pas cu pas, să mă impun acolo și vom vedea pe viitor. Îmi doream foarte mult transferul și mă bucur că s-a concretizat. Mi-am dorit să ajung în Spania, dar s-a ivit Portugalia, sper să mă acomodez acum”, a declarat Stoica.