Presa din Macedonia de Nord anunță sosirea iminentă a argentinianului Cristian Fabbiani pe banca tehnică a lui Vardar Skopje, multipla campioană a țării (11 titluri, ultimul în 2020).

Ajuns la 42 de ani, fostul atacant al lui CFR Cluj a devenit un antrenor apreciat în Argentina.

Sezonul trecut, Newell's Old Boys, echipa la care au jucat Diego Armando Maradona sau Lionel Messi și care era antrenată de Cristian Fabbiani, a reușit o victorie mare, 2-0 cu Boca Juniors.

Luciano Herrera (5) și Luciano Lollo (45+3) au marcat golurile lui Newell's Old Boys, iar portarul Keylor Navas a apărat un penalty executat în minutul 54 de Edinson Cavani.

Erou la Newell's Old Boys după victoria cu Boca Juniors

”Noapte colosală”, a titrat gruparea din Rosario după succes, iar ”Căpcăunul”, trecut ca jucător pe la CFR Cluj și River Plate, este deja venerat pe banca tehnică a ”Leprei”, așa cum este poreclită echipa Newell's Old Boys.

”Un tehnician excelent”, ”Mulțumim, Căpcăunule! Felicitări, ne-ai adus o noapte de neuitat”, ”Mereu am avut încredere în el, de când am auzit că vine Căpcăunul la echipă. Știe cum să ajungă la jucători, se văd schimbările și va fi și mai bun de acum încolo”, ”Vedem cu toții, acest antrenor tânăr a revitalizat echipa. Mulțumim, Căpcăunule, că ne-ai pus pe picioare”, ”Ai găsit calea, Căpcăunule”, ”Mulțumesc, acum pot să mă duc să dorm liniștit. Am văzut fotbal”, ”Fabbiani, ceea ce faci tu se cheamă miracol” sunt doar câteva dintre comentariile fanilor din ultimele ore la adresa celui poreclit ”El Ogro”.

Cristian Fabbiani a câștigat eventul la CFR Cluj

”Căpcăunul” a fost legitimat la CFR Cluj între 2007 și 2010, perioadă în care însă a și fost împrumutat la Newell's Old Boys și River Plate.

Are în palmares eventul cu ardelenii - titlul de campion în Liga I și Cupa României în sezonul 2007-2008.