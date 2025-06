Dorit de ”câini” și în precedenta perioada de mercato, Ianis Stoica a fost din nou pe lista ”câinilor” și putea fi inclus în transferul lui Dennis Politic la FCSB, dar cei de la Hermannstadt nu au scăzut deloc din preț. Claudiu Rotar, acționarul sibienilor, a anunțat în mai multe rânduri că prețul atacantului este de 1,5 milioane de euro.



Sibienii au așteptat finalul campaniei de la EURO U21 pentru a lua o decizie în ceea ce privește transferul lui Ianis Stoica, doar că, între timp, Dinamo s-a retras din cursă.



Andrei Nicolescu: ”Ianis Stoica nu mai e un subiect”



Andrei Nicolescu, administrator special la Dinamo, a lăsat de înțeles că atacantul de 22 de ani nu mai reprezintă o țintă pentru echipa sa.



„Dinamo plătește la ultimele transferuri, avem limitele noastre, trebuie să ne facem clar calculele financiare de fiecare dată, dar plătim pentru transferuri.



Am văzut declarațiile, am văzut invitațiile din presă. Am văzut că toată lumea aștepta o evoluție la Campionatul European. După EURO, putem să discutăm, eventual, în jos. Dar nu mai este un subiect pentru noi”, a spus Andrei Nicolescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.