Femeia lovită pe trecere de Kader Keita a murit la spital. Ce riscă acum mijlocașul de la Rapid

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 martie, când fotbalistul de 25 de ani, legitimat la Rapid București, a lovit femeia care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.

După impact, jucătorul a părăsit locul accidentului fără acordul Poliției și a mers la antrenament, fără să anunțe incidentul.

Victima a fost internată în stare critică și a suferit o intervenție chirurgicală la cap. După o perioadă în care s-a aflat în comă indusă, femeia a murit în această dimineață, în jurul orei 05:00.

VIDEO CU ACCIDENTUL