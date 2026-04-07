Femeia lovită pe trecere de Kader Keita a murit la spital. Ce riscă acum mijlocașul de la Rapid

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 martie, când fotbalistul de 25 de ani, legitimat la Rapid București, a lovit femeia care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.
După impact, jucătorul a părăsit locul accidentului fără acordul Poliției și a mers la antrenament, fără să anunțe incidentul.
Victima a fost internată în stare critică și a suferit o intervenție chirurgicală la cap. După o perioadă în care s-a aflat în comă indusă, femeia a murit în această dimineață, în jurul orei 05:00.
Ce riscă acum mijlocașul de la Rapid
În urma decesului, încadrarea juridică a faptei se va modifica din vătămare corporală în ucidere din culpă. La aceasta se adaugă și infracțiunea de părăsire a locului accidentului.
Din punct de vedere juridic, cazul reprezintă un concurs de infracțiuni. Procurorii vor deschide dosar penal pentru ucidere din culpă, infracțiune pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Pentru părăsirea locului accidentului, legea prevede aceeași pedeapsă, între 2 și 7 ani de închisoare.
Dacă va fi găsit vinovat pentru ambele capete de acuzare, fotbalistul va executa pedeapsa cea mai mare, la care se poate adăuga un spor de până la o treime din cealaltă pedeapsă. Judecătorul va decide însă dacă sancțiunea va fi cu executare sau cu suspendare.