Superliga noastră are o denumire total neinspirată! Pentru că nivelul jocului poate fi catalogat oricum, numai super, nu!

Confirmarea acestei realități triste o primim, periodic. Aproape de fiecare dată când o vedetă din campionatul intern face pasul la o formație din străinătate. Exemplele Florinel Coman (de la FCSB la Al-Gharafa), Adrian Mazilu (de la Farul la Brighton) și Vladislav Blănuță (de la Craiova lui Mititelu la Dinamo Kiev) sunt doar cele mai recente. Din păcate, acum pe această listă putem adăuga și un alt nume. Pe cel al lui Ianis Stoica (23 de ani).

Ianis Stoica, zero barat la Estrela, în 2026!

În vara anului trecut, fostul star al FCSB-ului a părăsit Hermannstadt și a semnat cu Estrela Amadora din prima ligă portugheză. În acel moment, Ianis Stoica venea după un sezon intern excelent: 15 goluri și 5 pase de gol pentru formația sibiană. Tocmai de aceea, situația în care a ajuns acum fotbalistul român e șocantă!

În această seară, titularizat la Estrela, în meciul din deplasare cu Nacional, Ianis Stoica a fost schimbat la pauză. Motivul? Cifrele sale modeste:

*Dribblinguri reușite: 0

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Atingeri ale balonului în total: 15

*Acuratețea paselor: 7 din 8 (88%)

Dar aceste statistici nu spun toată povestea! În 2026, Ianis Stoica a avut 12 apariții, la Estrela: 0 goluri, 0 pase de gol! Ultima sa contribuție ofensivă datează din 7 decembrie. Atunci, într-o partidă din campionat, Estrela – Arouca (3-1), românul a oferit două pase de gol.

În acest sezon, Ianis Stoica a contabilizat 28 de meciuri, 3 goluri și 3 pase de gol, la Estrela. Din păcate, din cauza cifrelor sale slabe, cota sa de piață s-a micșorat: de la 2 milioane de euro, în momentul plecării de la Hermannstadt, el a ajuns să valoreze acum 1,5 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.