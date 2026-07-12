Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate cu formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte, 2-2 (1-1), sâmbătă seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'', în ultimul meci amical al prahovenilor înaintea debutului noului sezon.
Petrolul Ploiești - Chindia Târgoviște 2-2
Robert Jerdea (21) şi Rodrigo Martins (56) au marcat golurile gazdelor, potrivit paginii de Facebook a clubului, în timp ce pentru Chindia au punctat Alexandru Băluţă (27) şi Rareş Mihai (64).
Petrolul a început cu: Zima - Căpuşă, Zaian, Malula, A. Dumitrescu - Vega, Huseinov - Jerdea, D. Paraschiv, Martins - Leo Teixeira.
Rezerve au fost: Şt. Georgescu, Şt. Rădulescu - Ţuţu, Argeşanu, Papp, Dele, Chică-Roşă, Tolea, Hanca, Nlundulu, M. Ioniţă, Răducan, I. Costache, Ludewig, Bran, Boţogan, R. Manolache, Leescu, A. Dumitrache.
”🔴🔵 Chindia a terminat la egalitate meciul susținut în deplasare cu Petrolul, 2-2. După 1-1 la pauză, echilibrul s-a menținut şi în partea secundă.
Golurile Târgoviştei au venit de la Alex Băluță, în prima repriză, şi Rareş Mihai, în partea a doua. Antrenorul Nicolae Croitoru a rulat întreg lotul în repriza secundă.
Continuăm cu încredere perioada de cantonament. Le mulțumim fanilor care ne-au susținut la acest joc!”, a postat la final gruparea din Liga 2.
Băluță, back to the beginning
Pentru Alexandru Băluță (32 de ani, 8 selecții la națională) a fost primul său gol în tricoul noii echipe, Chindia Târgoviște - în fapt, formația la care a debutat în fotbalul mare.
Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia, FCSB, Los Angeles FC și Boluspor sunt celelalte echipe la care Băluță a evoluat de-a lungul carierei.
Foto: Chindia Târgoviște