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Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate cu formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte, 2-2 (1-1), sâmbătă seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'', în ultimul meci amical al prahovenilor înaintea debutului noului sezon.

Petrolul Ploiești - Chindia Târgoviște 2-2

Robert Jerdea (21) şi Rodrigo Martins (56) au marcat golurile gazdelor, potrivit paginii de Facebook a clubului, în timp ce pentru Chindia au punctat Alexandru Băluţă (27) şi Rareş Mihai (64).

Petrolul a început cu: Zima - Căpuşă, Zaian, Malula, A. Dumitrescu - Vega, Huseinov - Jerdea, D. Paraschiv, Martins - Leo Teixeira.

Rezerve au fost: Şt. Georgescu, Şt. Rădulescu - Ţuţu, Argeşanu, Papp, Dele, Chică-Roşă, Tolea, Hanca, Nlundulu, M. Ioniţă, Răducan, I. Costache, Ludewig, Bran, Boţogan, R. Manolache, Leescu, A. Dumitrache.

”🔴🔵 Chindia a terminat la egalitate meciul susținut în deplasare cu Petrolul, 2-2. După 1-1 la pauză, echilibrul s-a menținut şi în partea secundă.

Golurile Târgoviştei au venit de la Alex Băluță, în prima repriză, şi Rareş Mihai, în partea a doua. Antrenorul Nicolae Croitoru a rulat întreg lotul în repriza secundă.

Continuăm cu încredere perioada de cantonament. Le mulțumim fanilor care ne-au susținut la acest joc!”, a postat la final gruparea din Liga 2.

Băluță, back to the beginning

Pentru Alexandru Băluță (32 de ani, 8 selecții la națională) a fost primul său gol în tricoul noii echipe, Chindia Târgoviște - în fapt, formația la care a debutat în fotbalul mare.

Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia, FCSB, Los Angeles FC și Boluspor sunt celelalte echipe la care Băluță a evoluat de-a lungul carierei.

Foto: Chindia Târgoviște