Gigi Becali a anunțat și alte mutări la formația roș-albastră, însă doar în compartimentul ofensiv.

Gigi Becali: ”Pe Coman și Drăguș îi așteptăm oricând!”

Patronul lui FCSB așteaptă doi atacanți la echipă, pe lângă preferații săi, Florinel Coman și Denis Drăguș, care nu știu încă ce le va rezerva viitorul.

Finanțatorul de la FCSB spune că, dacă cele două mutări la care speră se vor concretiza în cele din urmă, cel mai probabil cei doi fotbaliști vor ajunge la FCSB la finalul lunii august.

Motivul? Atât Denis Drăguș, cât și Florinel Coman nu vor să plece de la echipele de care aparțin în momentul de față, Trabzonspor, respectiv Al Gharafa, fără să obțină câștiguri substanțiale.

Totodată, patronul de la FCSB a ținut să menționeze că cei doi fotbaliști sunt așteptați oricând la FCSB.

”Pe Coman sau Drăguș îi așteptăm oricând, orice ar fi. Nu avem nicio veste la ora asta. Ei, dacă vor veni, vor veni spre final. Ei mai trag, au interesele lor. Poate la final de august, îi primim oricând”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.