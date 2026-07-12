Darius Olaru a semnat cu Union Saint-Gillois în această vară, după ce belgienii i-au achitat lui FCSB trei milioane de euro.

Mijlocașul de 28 de ani a ales să meargă într-un campionat puternic, după șase ani și jumătate petrecuți la FCSB.

Ce spun belgienii despre Darius Olaru după primele meciuri

Darius Olaru a jucat în trei partide amicale ale formației belgiene, una dintre acestea fiind chiar împotriva lui FCSB, meci care s-a încheiat cu victoria 4-0 a lui Union Saint-Gillois.

Belgienii au analizat evoluțiile mijlocașului central și au concluzionat că, până acum, Darius Olaru își face foarte bine treaba.

„Meci foarte interesant făcut de linia noastră de mijloc formată din Zorgane - Olaru - Schoofs, foarte calmi și în largul lor, cu un Olaru creativ și destul de vizibil în joc”, au transmis belgienii.

Primul meci oficial al lui Darius Olaru pentru Union Saint-Gilloise ar putea avea loc pe 31 iulie, în Supercupa Belgiei, împotriva celor de la Club Brugge KV.

Ulterior, formația belgiană va intra în turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, unde poate întâlni adversari precum Olympique Lyon, Olympiacos sau Bodo/Glimt.