Sezonul 2026/2027 din Superliga va începe pe 17 iulie, iar prima etapă se va desfășura În weekend-ul 17-20 iulie.

Specialiștii au ales cotele pentru câștigarea campionatului pentru fiecare echipă.

Ce cote au FCSB, Craiova, Dinamo și Rapid la câștigarea titlului

Universitatea Craiova, campioana României din stagiunea trecută, are o cotă de 3.00, la fel ca FCSB la câștigarea titlului. Deși vine după un sezon mult sub așteptări, echipa lui Marius Baciu este cotată favorită să ridice trofeul Superligii, la fel ca oltenii.

Cele două echipe sunt urmate de CFR Cluj, care are o cotă de 5.50, Universitatea Cluj, cu 8.00, Rapid, cu o cotă de 9.00 şi Dinamo (cotă 12.00).

Rică Neaga știe cine câștigă Superliga: „Pleacă cu prima șansă”

În vârstă de 47 de ani, Neaga cunoaște bine atât FCSB, cât și Universitatea Craiova. Ca jucător, a evoluat în trei rânduri pentru formația roș-albastră și a cucerit titlul în sezonul 2004-2005.

De-a lungul carierei a mai jucat la FC Argeș, Al Nassr, Jeonnam Dragons, Seongnam Ilhwa, Neftchi Baku, Unirea Urziceni, Volyn Luțk și CS Mioveni.

După retragere, fostul atacant a fost antrenor secund la Universitatea Craiova și a pregătit mai multe echipe din România. În prezent, este implicat în descoperirea și impresarierea tinerilor fotbaliști. DETALII AICI

„Poate că FCSB negociază cu jucători foarte buni și știți foarte bine că atunci când negociază cu jucători buni sau foarte buni durează. Tot Craiova pleacă cu prima șansă pentru că au păstrat toți jucătorii de anul trecut. Au făcut și două-trei transferuri. Craiova, U Cluj, CFR, cred eu, anul acesta FCSB și Dinamo sunt favorite la titlu”, a declarat Adrian Neaga pentru PRO TV și Sport.ro.

Noul sezon din Superliga începe în vinerea viitoare. Meciul care deschide etapa va fi FC Voluntari - FC Botoșani (de la 18:30), urmat de FCSB - FC Argeș (de la 21:30).

Campioana en-titre Universitatea Craiova va intra în schemă sâmbătă, într-un meci cu UTA Arad. Cele două formații vor da piept de la ora 21:15, LIVE TEXT pe Sport.ro.