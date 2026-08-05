Dinamo, lider neînvins în Liga de Rugby, a anunțat două transferuri în ultimele zile. Mutările au fost consemnate pe pagina oficială Dinamo Rugby: Ratko Jelic a semnat cu Dinamo ”Noul motor al “buldogilor” ! Ratko Jelic a semnat cu Dinamo!💪 Familia „buldogilor” s-a întărit serios pentru lupta la titlu aducând un mijlocaș la grămadă de experiență și calitate internațională direct din Italia: Ratko Jelic ! ⚪️🔴”

Marian Tatomir, și el ”buldog” ”Un nou “buldog “ în familia Dinamo! Echipa noastră are un nou motiv de mândrie! Tănărul Marian Dragos Tatomir se alătură “buldogilor” ,urmând să evolueze pe postul de mijlocaș la grămadă. Considerat un sportiv de un mare caracter și de mare perspectivă, Marian s-a adaptat deja excelent la atmosfera din lot și este pregătit să pună umărul la noile performanțe ale „buldogilor” !💪 Mult succes în tricoul alb-roșu, Marian Tatomir! Hai, Dinamo!⚪️🔴”

Anterior, liderul din Liga de Rugby anunțase în pauza competițională și transferul lui Luca Mușat, născut în Scoția din tată român. Româno-scoțianul provine de la Edinburgh University. Dinamo, dezlănțuită! 8 victorii în primele 8 etape după un nou succes categoric Dinamo a reușit în luna mai a opta victorie consecutivă în tot atâtea etape disputate în Liga de Rugby. După un nou succes categoric, 54-17 la U Cluj acasă, ”buldogii” sunt lideri detașați în clasament și au toate argumentele să viseze la titlul de campioană a României. ”RUGBY. Dinamo – punctaj maxim 🏆Liga de Rugby Kaufland, etapa 9 💥U ELBI Cluj Napoca – DINAMO 17-54 Dinamo a dominat meciul de la Cluj Napoca, astfel că și-a asigurat la final o victorie de cinci puncte. Buldogii intră astfel în pauza de campionat cu o linie perfectă de clasament: opt victorii – șapte puncte bonus. Total: 39 de puncte. Jucătorii antrenați de Carl Hogg sunt lideri în campionat. Campionatul se întrerupe până pe 8 august, când Dinamo va întâlni în deplasare CSM Știința Baia Mare”, a postat CS Dinamo București. VIDEO EXCLUSIV Dinamovistul Johan van Heerden, invitat la Poveștile Sport.ro