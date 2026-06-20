Final dramatic și, în același timp, paradoxal în fotbalul vrâncean. Victoria Gologanu a reușit să câștige în premieră Superliga Vrancei, însă nu va putea reprezenta județul la barajul de promovare în Liga 3.
Formația a încheiat sezonul pe primul loc, după victoria cu 2-0 obținută pe teren propriu în fața celor de la ACS Homocea.
Victoria Gologanu a terminat campionatul cu 68 de puncte, cu două mai multe decât principala urmăritoare, Victoria Gugești.
Cu toate acestea, performanța sportivă nu a fost suficientă pentru participarea la barajul de promovare în Liga 3.
De ce nu poate juca Victoria Gologanu la barajul de promovare
Motivul este unul administrativ. Clubul nu deține Certificatul de Identitate Sportivă (CIS), document obligatoriu pentru participarea în competițiile organizate sub egida Federației Române de Fotbal și pentru accesul la barajele de promovare.
În plus, echipa nu îndeplinește nici condiția privind activitatea la nivel de copii și juniori. Astfel, CS Gloria Iveşti, trupă din Galați, a obținut promovarea în „C” la „masa verde”.
Pentru a înțelege mai bine situația, Sport.ro a stat de vorbă cu Marian Buzatu, unul dintre oamenii care conduc proiectul din Gologanu.
Președintele formației a explicat că procedurile au fost deja demarate și că proiectul de dezvoltare a sectorului juvenil este în plină desfășurare.
„S-au început demersurile. Îl avem deja pe Liviu Dumitriu care se ocupă de copii la Gologanu, avem peste 30 de copii înscriși. Vor fi două sau trei grupe, în funcție de vârstă. Actele pentru societate sunt începute. Deja am primit confirmare de la judecătorie că numele este în regulă și mergem înainte cu documentația. Mai trebuie un cazier și deschis un cont bancar.
Hârtiile sunt făcute, cu copiii am început, dar nu a fost timpul necesar. Noi am luat-o inițial ca pe o glumă și uite că am făcut-o chiar frumos”, a declarat Marian Buzatu pentru Sport.ro.
- Marian Buzatu, președinte Victoria Gologanu
Ce este Certificatul de Identitate Sportivă și de ce este atât de important
CIS este documentul emis de ANS (Agenția Națională pentru Sport) care atestă existența legală și funcționarea unei structuri sportive.
Fără acest certificat, un club nu poate participa oficial la anumite competiții, nu poate fi afiliat în condițiile prevăzute de regulament și nu poate lua parte la barajele de promovare.
Pentru obținerea documentului este necesară înființarea unei asociații sportive, validarea acesteia în instanță și înscrierea în Registrul Sportiv.
„Vrem să jucăm barajul anul viitor”
Deși ratarea barajului reprezintă o dezamăgire, conducerea clubului privește cu optimism spre sezonul următor.
„Vrem să mergem mai departe, vrem să jucăm barajul la anul. Chiar și anul acesta am mers înainte în condițiile astea și nu am făcut prostiile pe care le-au făcut alții, care s-au dat la o parte.
A încercat primarul de la Gugești prin toate puterile să ne dea la o parte, nu a putut. Condiția mea cu Iveștiul era să jucăm cele două meciuri în stil amical. Nu am bani. După ce am câștigat campionatul și am devenit campioni, nu au mai vrut să joace. S-au văzut direct promovați”, a afirmat Buzatu.
Majoritatea jucătorilor vor continua și în sezonul următor, iar conducerea lucrează deja la câteva transferuri.
Printre numele aflate pe lista clubului se numără și Robert Bratu, fost jucător la Pandurii Târgu Jiu, CS Dinamo, FC Hermannstadt sau CSM Focșani.
„În mare parte rămân aceiași jucători. Sunt în discuții cu Robert Bratu. Urma să îi fac transferul după 16 iunie pentru meciurile acestea, dar dacă nu s-au mai disputat, asta e.
O să mai vină doi băieți din Germania, Bălosu și Ilie. Avem echipă puternică”, a explicat oficialul vrâncean.
Mai departe, directorul ne-a explicat că echipa funcționează aproape exclusiv prin contribuția membrilor și a comunității locale.
„Nu e vorba de bani la noi. Avem grătar după meci, bere cât cuprinde, de ne spălăm pe picioare. Noi ne-am autofinanțat. Primăria ne-a plătit arbitrajul la meciurile de acasă.
În rest, bani s-au strâns la marginea terenului. Suporterii care veneau mai dădeau câte 5-10 lei. Așa am dus echipa. Noi am format un grup și, de doi ani de când am început să luăm lucrurile mai în serios, am devenit o familie”, a încheiat Marian Buzatu.