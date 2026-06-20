Formația a încheiat sezonul pe primul loc, după victoria cu 2-0 obținută pe teren propriu în fața celor de la ACS Homocea.

Final dramatic și, în același timp, paradoxal în fotbalul vrâncean. Victoria Gologanu a reușit să câștige în premieră Superliga Vrancei, însă nu va putea reprezenta județul la barajul de promovare în Liga 3.

Victoria Gologanu a terminat campionatul cu 68 de puncte, cu două mai multe decât principala urmăritoare, Victoria Gugești.

Cu toate acestea, performanța sportivă nu a fost suficientă pentru participarea la barajul de promovare în Liga 3.

De ce nu poate juca Victoria Gologanu la barajul de promovare

Motivul este unul administrativ. Clubul nu deține Certificatul de Identitate Sportivă (CIS), document obligatoriu pentru participarea în competițiile organizate sub egida Federației Române de Fotbal și pentru accesul la barajele de promovare.

În plus, echipa nu îndeplinește nici condiția privind activitatea la nivel de copii și juniori. Astfel, CS Gloria Iveşti, trupă din Galați, a obținut promovarea în „C” la „masa verde”.

Pentru a înțelege mai bine situația, Sport.ro a stat de vorbă cu Marian Buzatu, unul dintre oamenii care conduc proiectul din Gologanu.

Președintele formației a explicat că procedurile au fost deja demarate și că proiectul de dezvoltare a sectorului juvenil este în plină desfășurare.

„S-au început demersurile. Îl avem deja pe Liviu Dumitriu care se ocupă de copii la Gologanu, avem peste 30 de copii înscriși. Vor fi două sau trei grupe, în funcție de vârstă. Actele pentru societate sunt începute. Deja am primit confirmare de la judecătorie că numele este în regulă și mergem înainte cu documentația. Mai trebuie un cazier și deschis un cont bancar.

Hârtiile sunt făcute, cu copiii am început, dar nu a fost timpul necesar. Noi am luat-o inițial ca pe o glumă și uite că am făcut-o chiar frumos”, a declarat Marian Buzatu pentru Sport.ro.