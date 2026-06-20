După despărțirea de Manchester United, mijlocașul brazilian a ajuns la un acord cu Inter Miami și urmează să își continue cariera în MLS.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, toate părțile implicate au ajuns la o înțelegere verbală, iar transferul se află în faza finală.

Casemiro a bătut palma și semnează!

„Inter Miami a finalizat transferul lui Casemiro, here we go! Acordul verbal a fost încheiat între toate părţile implicate, iar toate detaliile au fost puse la punct.

Acum se aşteaptă doar semnarea contractului şi anunţul oficial al brazilianului. Casemiro îşi doreşte să joace alături de Messi. Viitorul său este în MLS”, a scris Fabrizio Romano pe rețeaua X.

Casemiro și-a început cariera în Brazilia, la Sao Paulo FC, înainte de a ajunge în academia lui Real Madrid.

Alături de spanioli a câștigat 18 trofee, printre care trei titluri, cinci UEFA Champions League, trei Supercupe UEFA, dar și trei Cupe Mondiale ale Cluburilor.