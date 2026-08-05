Real Madrid a mărit oferta pentru Vinicius Junior! Ce salariu îi propun madrilenii

Potrivit ESPN Brazilia, Real Madrid a reluat negocierile cu reprezentanții lui Vinicius Junior imediat după Campionatul Mondial și a venit cu o ofertă superioară celei anterioare.

După mai multe runde de discuții fără rezultat , conducerea clubului spaniol a decis să își mărească oferta, în încercarea de a-l convinge pe winger-ul brazilian să rămână pe „Santiago Bernabeu”.

Dacă până acum madrilenii îi propuneau un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro pe sezon, noua ofertă ajunge la 22 de milioane de euro anual. În prezent, brazilianul încasează aproximativ 15 milioane de euro pe sezon.

Totuși, tabăra fotbalistului își dorește un pachet financiar care să ajungă la aproximativ 30 de milioane de euro pe an, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Ajuns la Real Madrid în 2018, Vinicius Junior a adunat până la momentul redactării acestui articol 375 de meciuri în tricoul „galacticilor”, cu 128 de goluri înscrise și 100 de pase decisive livrate.