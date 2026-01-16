Fotbalul românesc nu mai e la nivelul pe care îl avea, cândva, însă lansează, în continuare, jucători tineri, cu mare potențial. Ultimul exemplu: Yanis Pîrvu!

În prima parte din acest sezon, jucătorul piteștenilor a adunat 23 de meciuri și 1 gol, în 923 de minute pe teren. Dar debutul său, în 2026, a fost de vis! Pentru că, în minutul 28 al meciului FC Argeș – FCSB (1-0), Pîrvu a finalizat un contraatac-fulger prin care gazdele au deschis scorul.

Cu acest prilej, aripa stânga a devenit primul marcator al campionatului, în noul an. Cine e însă Yanis Pîrvu? Sport.ro vă oferă povestea sa spectaculoasă.

Yanis Pîrvu, al doilea cel mai tânăr debutant din istoria argeșenilor

Yanis Pîrvu și-a câștigat deja locul în istoria celor de la FC Argeș. Pentru că e al doilea cel mai tânăr debutant al clubului în prima divizie, după Nicolae Dobrin.

Pîrvu și-a făcut apariția în Superliga noastră la doar 15 ani, șapte luni și trei zile. Când a aflat că e depășit, la FC Argeș, doar de regretatul Nicolae Dorbin, Yanis a oferit o declarație superbă. „Nici nu voiam să fiu primul, pentru că el este o legendă a fotbalului românesc și, mai ales, în Argeș“, a spus Pîrvu.

La un moment dat, acesta a oferit un interviu pentru site-ul Superligii din care oferim cele mai interesante declarații, în rândurile de mai jos:

*Sfatul cel mai bun pe care l-am primit? Să am încredere în mine. Asta mi-au spus toți de la început și asta cred că mă ajută cel mai mult.

*Fotbalul te răsplătește așa cum și tu îi oferi lui. Dacă ești serios și muncitor și ambițios, el cu siguranță îți va oferi numai lucruri plăcute.

*Cel mai mare vis al meu? Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur.

