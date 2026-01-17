Startul anului 2026 a adus o victorie mare pentru piteșteni, care au învins campioana en-titre pe un teren înghețat la Mioveni. Eroul gazdelor a fost Yanis Pîrvu, cel care a finalizat cu sânge rece o acțiune creată de Robert Moldoveanu în minutul 28, administrând o nouă înfrângere roș-albaștrilor.



La finalul partidei, jucătorul a descris efortul colectiv necesar pentru a obține cele trei puncte în condiții meteo vitrege, recunoscând că temperatura scăzută a fost un adversar în plus.



„Toți am depus un efort foarte mare și numai cu ajutorul colegilor mei puteam marca și învinge astăzi. Este greu, e foarte frig, mi-au înghețat mâinile și picioarele, dar terenul a fost bun”, a spus Pîrvu la flash-interviu.



Momentul critic simțit de marcator

Chiar dacă argeșenii au gestionat bine avantajul luat pe tabelă, fotbalistul a dezvăluit că startul reprizei secunde a fost punctul nevralgic al întâlnirii din punct de vedere fizic. De asemenea, Pîrvu a subliniat că echipa rămâne concentrată pentru a securiza locul de play-off.



„Cred că după pauză a fost cel mai greu, când am ieșit reci de la vestiare. Noi luăm fiecare meci ca pe o finală... Acum ne așteaptă jocul de la Metaloglobus”, a mai transmis jucătorul care a decis soarta partidei.



În urma acestui succes, FC Argeș acumulează 37 de puncte și își consolidează poziția a 5-a, în timp ce FCSB rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte, iar emoțiile ratării play-off-ului devin tot mai intense pentru trupa lui Elias Charalambous.

