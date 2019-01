Fortes A SEMNAT! Becali a facut totul public: "Ne-am inteles, am terminat!" SALARIUL URIAS oferit atacantului: "Il si dublez, daca e!"

Serialul transferului lui Fortes la FCSB si-a consumat ultimul episod.

Cel putin asa sustine patronul Gigi Becali care a declarat ca a ajuns la un acord atat cu jucatorul, cat si cu Gaz Metan.

"Contractul e facut, semnat intre cluburi. Am semnat si noi, ne-am inteles, am terminat. Contractul jucatorului e facut si in romana, si in engleza, trimis lui Fortes. Impresarii vor si ei. Cum sa dau eu bani la un impresari? Eu nu dau bani la impresari. L-am vandut pe Stanciu pentru zece milioane de euro si Reghe era suparat, zicea ca Anamaria merita si ea 300 - 500.000 de euro, dar nu dau bani agentilor. Impresarul e avocatul jucatorului, sa ia bani de la jucator", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Patronul FCSB a dezvaluit si ce salariu va avea Fortes. I s-ar putea dubla daca va convinge prin evolutiile sale.

"I-am facut 10.000 de euro pe luna, el a zis ca da, ce fac impresarii e treaba lui. Ii si dublez pe viitor salariul, daca e. Am rezolvat cu clubul, contractul e trimis la el", a mai precizat Becali.