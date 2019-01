Carlos Fortes, DISPERAT sa ajunga la FCSB! Motivul pentru care vrea sa se mute la Bucuresti. FOTO

Carlos Fortes a aflat o veste neasteptata in urma cu cateva luni.

O postare de pe pagina de Facebook a lui Carlos Fortes ar putea explica de ce acesta vrea atat de mult sa se transfere la FCSB. Andreia Sousa, iubita jucatorului portughez de 24 de ani, a postat in urma cu o saptamana cateva poze in care isi anunta prietenii ca este insarcinata in 23 de saptamani.

Din informatiile divulgate pe reteaua de socializare, iubita atacantului dorit de FCSB mai are un baiat de 10 ani, Denis Miguel, practicant de arte martiale, rezultat dintr-o relatie anterioara, cu care insa Fortes se intelege de minune, cei trei formand o adevarata familie. Se pare ca Andreia si Carlos s-au cunoscut in martie 2018, pe cand el evolua la Futebol Clube de Vizela, in Liga 3 din Portugalia, cu doar cateva luni inainte ca fotbalistul sa semneze contractul cu Gaz Metan Medias. Tanara a ramas insa sa locuiasca in Lisabona si a venit rar in Romania, ca sa-si viziteze iubitul.

Acum, dupa ce a aflat ca Andreia e insarcinata in aproape 6 luni, fotbalistul planuieste sa isi ceara iubita in casatorie si forteaza transferul la FCSB, unde ar urma sa aiba un salariu lunar de 10.000 de euro, plus bonusuri, in conditiile in care la Medias castiga doar 4.000 de euro. De asemenea, el ar prefera sa joace la o echipa dintr-un oras mai mare, unde isi poata muta noua familie, unde sa existe clinici private in care iubita sa poata naste linistita, dar si un oras cu mall-uri si viata de noapte, cu scoli private pentru fiul sau vitreg, plus cu legatura directa aviatica cu Portugalia.