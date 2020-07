Craiova pierde un jucator in ziua duelului cu FCSB! Mutarea a fost CONFIRMATA: "E fantastic sa ma intorc aici!"

Oltenii au renuntat la Carlos Fortes (25 de ani). Atacantul care era adus in 2019 de la Gaz Metan, in schimbul a 200.000 de euro, nu s-a impus in Banie si va reveni in Portugalia, la UD Vilafranquense.

Fortes a fost imprumutat in ultima jumatate de sezon la Ittihad Tanger, in Maroc.

Mutarea a fost confirmata de fotbalist, pentru O Jogo:

"E fantastic sa ma intorc in Portugalia si sa ma alatur acestui proiect ambitios. Sper sa ajut echipa sa isi indeplineasca obiectivele si sa-mi relansez cariera. Sper sa inscriu o multime de goluri", a spus Fortes, potrivit sursei citate.

UD Vilafranquense evolueaza in liga secunda din Portugalia.

6 goluri a reusit Carlos Fortes in cele 38 de meciuri jucate in Liga 1.

Carlos Fortes assina por dois anos com o Vilafranquense https://t.co/QbQAjHAHvI — O Jogo (@ojogo) July 10, 2020