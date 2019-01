"Gaz Metan s-a inteles cu FCSB pentru Fortes!" Edi Iordanescu face lumina in cazul transferului

Carlos Fortes e asteptat de FCSB in cantonamentul din Spania.

Edi Iordanescuu anunta ca Gaz Metan a batut palma cu Becali pentru transferul lui Fortes, iar echipa lui cauta deja un atacant. Daca nu se intelege cu Becali, Fortes are si alta varianta si oricum va pleca de la Medias, spune Iordanescu jr.

"Sunt foarte multe speculatii, iar lucrurile sunt simple. Gaz Metan s-a inteles cu FCSB pentru transferul lui Fortes. Lucrurile nu mai tin de Gaz Metan in acest moment. Trebuie sa se inteleaga jucatorul si agentul lui cu FCSB. Daca nu se vor intelege, e posibil ca Fortes sa mearga in alta parte”, a spus Edi Iordanescu, potrivit Digi.

"Este greu sa mai tinem jucatorul in acest moment. Deja noi cautam solutii pentru alt atacant pentru ca avem un singur atacant de profil in lot in acest moment”, a mai anuntat Edi.

Becali era convins ca atacantul e deja in drumul spre cantonamentul din Spania.

"Semenaza contractul si pleaca direct acolo (n.r. in cantonamentul FCSB din Spania). Contractul o sa-l semneze pe mail. I-am dat actele, ce trebuie sa faca. Am dat actele si gata. Sa faca contractul pe 4 ani, 6 luni imprumut + 4 ani optiune de cumparare. Am dat datele dimineata la 8, cand m-a sunat pentru Fortes.”, a declarat Gigi Becali.

Agentul fotbalistuluis pune ca Fortes a fost jignit in momentul in care Becali i-a cerut sa slabeasca 5 kg si a anuntat ca transferul inca nu este rezolvat.

"Haideti sa terminam cu povestea asta vizavi de transferul facut al lui Fortes la Steaua fiindca vorbim aproape de o misiune imposibila in acest moment. El e la Medias, se antreneaza. Gaz Metan e in Turcia, iar situatia nu e convenabila si corecta. In primul rand, trebuie sa rezolvam problema cu Gaz Metan. E doar o poveste ca el s-a inteles cu Steaua. Nici eu, nici jucatorul pe care-l reprezint n-am vorbit cu cineva de la Steaua.

In primul rand, Carlos Fortes a jucat la Benfica, la nationalele de juniori ale Portugaliei si impune respect, nu e un nume de pe strada. Cel mai dureros si lipsit de respect e ca s-a vorbit despre el ca e gras. Se stie foarte bine cine a vorbit de la Steaua despre acest lucru. De aceea spun ca in acest moment transferul e imposibil. Voi veni in Romania sa discut situatia lui. Nu stiu ce sanse sunt ca el sa semneze cu Steaua, nu pot anticipa. Dar atunci cand din start jucatorul nu are parte de respect, ce mai poate fi de spus?”, a declarat Pedro Torrao, potrivit Gazetei Sporturilor.

Din informatiile www.sport.ro, Carlos Fortes se antreneaza singur la Medias si asteapta finalizarea discutiilor cu FCSB.