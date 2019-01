Scoate banii sau ADIO! FCSB, aproape sa rateze transferul jucatorului cerut de Teja! Care e situatia lui

Valeriu Iftime ii da o veste proasta lui Gigi Becali.

Fabbrini nu mai devine liber de contract la finalul sezonului. Astfel, daca il vrea, FCSB va trebui sa faca o propunere consistenta pentru a-l aduce de la Botosani. Italianul Fabbrini e printre favoritii lui Teja. Si Becali a recunoscut ca-l place.

"Fabbrini nu pleaca, i-am propus un nou contract. Nu mai e liber, ii anunt pe toti. As vrea sa negociz. Ma uitam si ieri la meci, a dezechilibrat in doua randuri apararea unei echipe bune din Europa", a dezvaluit Iftime.

Botosaniul viseaza la o lovitura importanta si cu transferul lui Ongenda. Francezul a fost urmarit in meciul cu Ludogoret de scouterii lui Galatasaray.

"Cred in Ongenda, care nu a aratat inca nimic din ce stie. Cine a vazut meciul de ieri, cred ca a vazut un alt Ongenda. Au venit si cei de la Galatasaray pentru el. A fost monitorizat in meciul de ieri. Poate i-a spus cineva ca e urmarit! E un copil senzational, poti vorbi orice cu el. E vesel, nu vrea bani, vrea sa joace fotbal, doar atat. E interesant-foc. Nu comenteaza niciodata. Nu zice de bani ca-s putini, ca-s multi... nimic! In vestiar e o bucurie, e mereu pus pe sotii. Nimeni nu-i reproseaza nimic, chiar daca greseste. Ongenda iti da bucurie, trebuie respectat. E un copil educat, improspateaza, imbujoreaza fotbalul romanesc. Sta ca un copil modest si cuminte. Citeste carti. Ultima data am vazut la el Balzac. Prietena lui e o profesoara de limba franceza, foarte educata si ea", a spus Iftime la PRO X.