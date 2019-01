"Tatuajul cu Craiova RAMANE ACOLO!" Stoian, prezentat OFICIAL de FCSB! Ce i-a spus lui Becali si cum se leaga PE VIATA de stelisti!

Adrian Stoian vrea sa-i demonstreze lui Mihai Teja ca merita sa fie titular la FCSB si spune ca Becali nu i-a cerut sa se lase de fumat.

Negocierile dintre fotbalistul cu 10 ani petrecuti in Italia si Steaua n-au durat decat cateva minute. Stoian a fost incantat de interesul FCSB. Fotbalistul n-are de gand sa-si stearga tatuajul cu sigla Universitatii Craiova. Si-ar putea face unul si cu numarul 27 daca ros-albastrii iau titlul in vara.



Cele mai importante declaratii date de Stoian la prezentarea oficiala:

"Nu am avut in gand sa ma intorc, sa fiu sincer. Dar poate si faptul ca am un copil, de a-mi dori sa stau mai mult cu familia... Mi-a venit pe moment un gand de a ma intoarce. E ceva nou pentru mine, nu am jucat la seniori inainte de a pleca. Am venit cu mare incredere, vreau sa-i ajut pe baieti si pe antrenor. Nu am avut oferte din Liga 1. Acum ca intrasem in ultimele 6 luni am avut ceva echipe interesate din Serie B, dar am ales sa vin aici. Cu Steaua au fost negocieri rapide, ne-am inteles imediat. Au mare incredere in mine, m-au luat imediat. Vreau sa-i ajut, sa le rasplatesc increderea. Nu m-a surprins interesul, am fost fericit. Criticile sunt normale, tinand cont ca am avut 6 luni grele la Crotone, sa nu credeti ca nu erau critici.

Sper sa nu-i dam motive domnului Becali sa ne critice. I-am zis ca vin cu inima deschisa, cu cea mai mare placere. N-am vorbit foarte mult cu el, mi-a zis ca vrea sa ma aduca aici, i-am spus ca e placere mare pentru mine. Am vorbit cu Balasa, cu Benzar, cu Tanase. Dupa ce am decis ca o sa vin, si ei erau foarte fericiti ca ma alatur lor. Suntem prieteni cuu totii. Faptul ca ma cunosc cu ei a fost ceva in plus, nu mai am nevoie de acomodare. Sunt ei, sunt sigur ca o sa ma ajute. Nu cred ca am facut un pas inapoi. Am facut un pas inainte, exista posibilitatea de a juca in cupele europene. Vreau sa iau titlul, asta e gandul meu, asta e obiectivul Stelei. CFR e prima, trebuie sa reusim cat mai repede sa-i ajungem. Dupa vine CSU Craiova. O

sa incerc sa-i ajut pe cei tineri. Trebuie sa cunosc colegii, sa ma pun la dispozitia lor. Competitia in cadrul echipei e foarte buna. Am venit sa dau o mana pentru a ajuta echipa, nu ma astept sa fiu titular. Astept sa inceapa campionatul, sa inceapa antrenamentele. Cred ca o sa am emotii la primul joc. Tatuajul meu cu Craiova o sa ramana pe brat. Poate o sa-mi fac un tatuaj cu 27, numarul urmatorului titlu al Stelei. Era un numar liber, l-am luat. A fost o simpla alegere, nu a contat varsta mea. O sa implinesc 28 de ani in februarie. E normal sa fie presiune, FCSB e echipa cea mai iubita, trebuie sa castigi titlul.

E mai frumoasa presiunea cand trebuie sa castigi. Am ajuns la nationala si de la Crotone, sper sa ajung si de aici, prin evolutiile mele. Nu am un post definit, o sa vedem la antrenamente unde o sa-i placa si lui mister. Peste tot sunt cate doi jucatori cam de aceeasi valoare. Nu s-a pus problema sa discutam de fumat, nu am vorbit despre asta cu domnul Becali".