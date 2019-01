Craiova nu-l vinde pe Mitrita cu 5 milioane: "Valoreaza mai mult!" Mangia, mesaj pentru Stoian dupa ce s-a dus la FCSB. VIDEO

Devis Mangia anunta ca Alex Mitrita e hotarat sa ramana la Craiova pana in vara.

Aflati in cantonament in Antalya, cei de la Craiova au vazut ca Adrian Stoian, jucator cu care au negociat vara trecuta, a ajuns la FCSB.

Craiova avea nevoie de un atacant si l-a luat pe Andrei Cristea, spune antrenorul italian al oltenilor. Cat despre oferta lui Torino pentru Mitrita, Mangia spune ca acesta valoreaza mai mult de 5 milioane de euro si va pleca oricum pana la preliminariile Europa League din vara.



"Avem toate conditiile foarte bune pentru ce este necesar sa facem aici. Lupta nu e in perioada de transferuri, am decis ca pentru noi a fost bine cum e Andrei si l-am luat. Este un baiat foarte inteligent, cunoaste fotbal, asta e cel mai important. E o solutie potrivita pentru echipa noastra", a spus Mangia in Antalya.

"Nu vorbesc de jucatorii de la alta echipa. Il cunosc bine pe Stoian, l-am antrenat, e jucator de calitate, dar sunt pozitii diferite. Cristea e atacant. Adrian e mai mult mijlocas. Am vazut ca are tatuaj cu Craiova, este din Craiova, cred ca are o opinie buna despre noi", a mai spus antrenorul oltenilor.

"Am luat jucatori de atac, aveam nevoie de asta, acum vedem ce se intampla. Clubul nu vrea sa-l vanda pe Mitrita, el nu cauta sa plece. El e pregatit sa ramana aici pana in preliminariile Europa League din sezonul viitor. Mitrita valoreaza mai mult de 5 milioane. Nu stiu, sunt antrenor, dar pentru mine valoarea este mai mare. Mercato nu fac eu din punct de vedere financiar, dar cred ca valoreaza mai mult. Avem alti jucatori care au crescut in acest an si jumatate. In acest moment e interes pentru jucatorii nostri, e normal, sa fim mandri de acest lucru, inseamna ca am lucrat bine", a mai spus Mangia.