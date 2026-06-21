Florinel Coman este unul dintre fotbaliștii doriți de FCSB, chiar dacă Gigi Becali a spus că nu a fost convins de aripa stânga după ultimele prestații de la echipa națională.

Fotbalistul de 28 de ani este nemulțumit la Al-Gharafa și vrea să plece în această vară.

Florinel Coman, departe de FCSB: fotbalistul român se poate întoarce în Serie A ﻿﻿

Florinel Coman este nemulțumit de minutele primite la Al-Gharafa, iar agentul său încearcă să îi găsească un angajament în Serie A, după ce a fost împrumutat la Cagliari timp de cinci luni în 2025.

Federico Pastorello a reușit să îi convingă pe oficialii lui Frosinone să îl împrumute pe Coman pentru acest sezon, conform GSP.ro.

Nou-promovata din Italia ar urma să îi plătească integral salariul jucătorului român, dacă cele două părți se vor înțelege.

Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa de la FCSB în iulie 2024 și a bifat 45 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive în tricoul formației din Qatar.

În acest sezon, aripa stânga a evoluat în 26 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.