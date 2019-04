Florinel Coman, mesaj clar pentru Mihai Teja! Ce i-a transmis fotbalistul care a rezolvat meciul cu Sepsi! "Sper sa nu mai fiu in postura asta"

FCSB a castigat meciul de pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-0.

FCSB s-a impus in meciul cu Sepsi si ramane la trei puncte de liderul CFR Cluj. Etapa viitoare, cele doua se vor intalni in Gruia intr-un meci care poate fi decisiv pentru titlu.

Florinel Coman a intrat la pauza in partida de pe Arena Nationala, a reusit sa obtina un penalty si sa marcheze golul de 2-0. Mijlocasul a spus la finalul partidei ca nu isi doreste sa mai fie rezerva.

"Ma bucur ca am intrat si am reusit sa imi ajut echipa sa castige. Mi-a prins bine. Sper sa nu mai fiu in postura asta. Nu am fost anuntat (N.red. Ca va intra pe parcurs), dar eram cu gandul la meci. Orice jucator care intra de pe banca este cu gandul la meci. A fost un joc consistent facut de noi. Am dominat, am avut foarte multe ocazii, am avut actiuni foarte bune si am reusit sa castigam. Au avut si ei ocazii, dar am meritat sa castigam", a spus Coman pentru Telekom Sport.

El l-a schimbat la pauza pe Olimpiu Morutan, cel care intrase in minutul 18 in locul accidentatului Mihai Pintilii. Coman l-a consolat pe colegul sau: "Este un jucator foarte tanar, un jucator valoros, foarte important pentru noi. Este un jucator tanar, nu are de ce sa fie suparat", a declarat Florinel Coman.