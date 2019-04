FCSB - SEPSI 2-0 | Imaginea serii pe Arena Nationala! Cum a aparut Hora imediat dupa meci | VIDEO

FCSB a reusit sa castige meciul cu Sepsi, scor 2-0, si s-a apropiat la doar 3 puncte de CFR. Pentru echipa lui Teja urmeaza chiar derby-ul cu ardelenii.



Teja a aruncat in lupta tot ce avea mai bun in acest meci. Hora si Gnohere au inceput partida ca titulari, insa doar "Bizonul" si-a facut simtita prezenta pe teren: a marcat primul gol, din penalty.



Hora s-a remarcat dupa meci. Atacantul adus in vara a plecat de la stadion cu un rucsac pe care erau imprimati doi caini, simbolul rivalilor din "Stefan cel Mare"!