FCSB - SEPSI OSK 2-0 | Becali s-a suparat pe Man si a explicat de ce a iesit Morutan la pauza! "NU SUNT MULTUMIT! NU AM AVUT SPIRIT DE RAZBOINICI"

Florinel Coman, decisiv! Penalty obtinut si gol marcat in FCSB 2-0 Sepsi OSK.

FCSB - SEPSI OSK 2-0 | Meciul a fost decis in repriza a doua, dupa intrarea lui Florinel Coman. Morutan a fost introdus in minutul 17 si inlocuit la pauza de Mihai Teja. Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit la finalul partidei!

Gigi Becali: "Nu sunt multumit, ca nu am fost razboinici"

"Multumit, 2-0... Am jucat numai noi! Totusi, parca nu am vazut asa un spirit de razboi! Man nu mi-a placut deloc. Jucatorii mari, pe care vrei sa iei zeci de milioane, nu au voie sa joace mai relaxati.

Repriza a doua a fost mai buna, ca a intrat Coman si a castigat singur jocul.

Sunt multumit de victorie, dar nu de spirit.

Morutan a fost schimbat pentru ca anul asta nu stam dupa el. Noi avem de castigat un campionat acum, nu mai e timp de promovat jucatori. La anul da, o sa aiba timp. Morutan nu e problema noastra acum, nu conteaza daca il afecteaza sau nu. Dar nu are de ce sa-l afecteze daca e baiat destept, ca intelege si el ca era in plus, pierdea toate mingiile. Nu poti sa iei campionatul cu copii.

Nu stiu ce sanse ii va da Teja lui Nedelcu. Deocamdata nu stiu ce are Pintilii. Sigur ca Pintilii ar fi o pierdere mare, ca ne bazam pe el in meciul cu CFR.

Daca nu bati CFR iti iei adio de la titlu, e simplu. Cu egal e la revedere!



CFR mai poate avea probleme doar daca Viitorul si Craiova or sa se bata pe locul de cupele europene si or sa aiba mare motivatie. Altfel or sa zica ca sunt obositi si or sa bage rezervele.



Trebuie sa jucam cu CFR cum am jucat cu Craiova. Nu e loc de relaxare!



La 2-0 nu mi-a convenit ca nu am tinut posesia. O echipa mare face posesie la 2-0. La noi se vede ca nu avem experienta.

Asta cu Teja e o intrebare tampita! Ce sa am eu cu Teja? Doamne, fereste", a spus Gigi Becali