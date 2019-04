FCSB - SEPSI 2-0 | Teja a explicat motivul pentru care l-a scos pe Morutan dupa mai putin de jumatate de ora! Vestea primita imediat dupa meci: cand revine Pintilii

Mihai Teja s-a apropiat de CFR la doar trei puncte. Pentru FCSB urmeaza meciul cu CFR, iar Teja este convins ca il va avea pe Pintilii la derby: capitanul a suferit o contractura musculara si nu a vrut sa riste.

Teja a explicat si motivul pentru care l-a schimbat pe Morutan: nu a fost vorba de o accidentare.

"Toate meciurile din play-off sunt dificile pentru ca intalnesti adversari foarte buni. Daca dadeam gol mai devreme, altfel erau lucrurile. Vreau sa felicit jucatorii pentru joc si pentru atitudine. Am gandit cu Morutan in partea stanga pentru ca aveam doua varfuri. Din pacate, nu a avut o evolutie foarte buna si am schimbat cu Coman. Nu a fost o accidentare. Pintilii cred ca are o mica contractura si nu a vrut sa riste. Eu cred ca va fi pe teren cu CFR.

Va fi un meci greu cu CFR, un meci cu liderul. Vrem sa aratam mult mai bine decat in aceasta seara. CFR e o echipa de forta, puternica, are jucatori de mare calitate", a declarat Teja la finalul partidei.