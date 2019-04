FCSB - SEPSI 2-0 | Neagoe, dupa esecul de pe Arena Nationala: "Ne-am autodepasit!" Ce spune despre o eventuala trecere la Craiova: "Nu o sa mint!"

Sepsi a pierdut meciul cu FCSB, scor 0-2 pe Arena Nationala. Eugen Neagoe regreta ca jucatorii sai nu au reusit sa fructifice ocaziile avute in prima repriza si recunoaste ca in partea a doua a meciului FCSB a fost superioara.

Intrebat despre posibilitatea de a ajunge la Craiova, Neagoe a precizat ca nu a discutat cu nimeni din conducerea clubului oltean, insa a lasat de inteles ca nu ar refuza o eventuala oferta venita de la echipa sa de suflet.

"Nu am avut forta pe care ne-o doream. Vasvari s-a accidentat chiar inainte de joc, mai avem si alti accidentati. Dar asta nu e o scuza! Ne-am dorit foarte mult sa castigam acest joc. Nu am fost cu nimic inferiori in prima repriza. Suntem de vina toti, nu doar Viera. Echipa asta s-a autodepasit, am reusit sa ajungem in play-off!

Nu am discutat cu nimeni de la Craiova si nici nu ma gandesc la asta. Nu pot sa vorbesc despre alte echipe. Eu mai am inca un an contract cu Sepsi, vom vedea ce va fi. Nu am cum sa mint, Craiova este echipa cu care am castigat trofee, dar echipa are un antrenor", a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei.