FCSB - SEPSI 2-0 | "Lupta la titlu se da in continuare in 3!" Ce se intampla cu Pintilii: "Sper sa nu fie ceva grav pentru ca avem mare nevoie de el!"

FCSB a castigat meciul cu Sepsi, scor 2-0, iar echipa lui Teja s-a apropiat la trei puncte de liderul CFR. Pentru FCSB, urmeaza chiar derby-ul cu ardelenii.

Teja a primit si o veste proasta dupa partida de pe Arena Nationala: Pintilii s-a accidentat din nou! Filip spera ca Pintilii sa fie refacut pana la meciul cu CFR.

"Presiune e la fiecare meci in situatia in care suntem noi! Am vazut meciul CFR-ului, cu totii am vazut partida. A fost un meci aspru, mult efort. Noi putem invinge la CFR, iar Craiova poate invinge etapa viitoare asa ca lupta la titlu se da in continuare in 3. Deocamdata, nu stiu nimic de Pintilii. Sper sa nu fie ceva grav pentru ca aceasta echipa are mare nevoie de el!", a declarat Filip la finalul partidei.