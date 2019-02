Filme cu Stan si Bran la Dinamo! Situatie halucinanta: clubul e obligat sa ii faca un nou contract jucatorului de care nu mai stie cum sa scape

Dinamo nu mai stie cum sa scape de Ionut Seban, dar jucatorului ii va fi prelungit contractul la vara.

Presedintele clubului Dinamo, Alexandru David, a explicat astazi la Ora exacta in sport datele "cazului Serban", prezentate luni de sport.ro.

In urma cu 6 ani, Dinamo a parafat probabil cel mai bizar contract din istoria fotbalului romanesc, odata cu transferul lui Ionut Serban de la Sportul Studentesc.

In contract exista o clauza care spune ca in momentul in care Serban nu va mai fi jucatorul lui Dinamo, clubul din Stefan cel Mare va trebui sa ii plateasca lui Vasile Siman 1 milion de euro.

Cu alte cuvinte, daca Dinamo ii reziliaza contractul lui Serban, trebuie sa ii vireze lui Siman 1 milion de euro. Daca il vinde sau il imprumuta, trebuie sa ii vireze lui Siman 1 milion de euro. Daca asteapta sa ii expire contractul si nu i-l prelungeste, trebuie sa ii vireze lui Siman 1 milion de euro.

Contractul semnat de Constantin Anghelache, la acea vreme presedinte al lui Dinamo, expira in iunie 2019. Actuala conducere este obligata sa ii prelungeasca intelegerea lui Serban, daca vrea sa evite sa trimita milionul in contul lui Siman.

Serban nu mai este de mult un jucator interesant pentru Dinamo. Mijlocasul in varsta de 23 de ani a jucat doar doua minute in acest sezon.

Ce spune Alexandru David

"Este o situatie destul de complicata si este o mostenire urata pe care domnul Anghelache i-a lasat-o clubului Dinamo. Am vazut ca a dat si niste declaratii putin deplasate. Sa spui ca patronul echipei stia clauzele din contract este o minciuna sfruntata."

"Eu stiu detaliile din momentul in care s-a facut acel contract. Stiu ca Bogdan Balanescu, din punctul meu de vedere unul dintre cei mai profesionisti conducatori de club din Romania, un om foarte bine pregatit in ceea ce inseamna regulamente, i-a atras atentia atunci domnului Anghelache sa nu semneze acel contract."

"Iar domnul Anghelache, dupa vreo sase luni asa, a venit cu contractul semnat. Normal ca Ionut Negoita isi dorea in acel moment sa faca transferul lui Serban, jucator care cocheta si cu loturile nationale. Dar nu stia domnul Negoita ca exista o clauza in contract prin care jucatorul nu mai poate sa plece pe viata de la Dinamo, decat in schimbul unei astfel de sume."

"Raspunsurile despre modul in care a fost facut acel contract sunt la domnul Anghelache. Desi a fost avertizat atunci ca nu este in regula, a semnat, si a angajat clubul Dinamo in aceasta poveste."

"Clubul trebuie sa ii prelungeasca contractul, altfel trebuie sa plateasca acea clauza. Asta este, vom face ce a hotarat domnul Anghelache ca trebuie sa facem.", a spus David la Ora exacta in sport (PRO X).

Ce spune Constantin Anghelache



Anghelache se apara si spune ca nu a facut decat sa respecte indicatiile lui Ionut Negoita.

"Este un contract pe care l-am semnat cu acordul celor care conduceau Dinamo, si care conduc si acum. Tin minte ca domnul Siman m-a asteptat atunci vreo ora pana m-am intors eu cu contractul."

"I-am spus lui Siman ca voi semna, dar va fi cel mai prost contract pe care l-am semnat in viata mea", a spus Anghelache la PRO X.

6000 de euro este salariul pe care il castiga in prezent Ionut Serban