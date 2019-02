Hagi 54 | Poze unice de cand Hagi si Becali se aveau ca fratii. Povestea relatiei zbuciumate dintre patronii de la Viitorul si FCSB

Gica Hagi implineste astazi 54 de ani.

Gabriel Chirea

Relatia dintre Gica Hagi si Gigi Becali nu a fost mereu la fel de rezervata ca astazi. In anii ’80, pe cand Hagi evolua la Sportul Studentesc si la Steaua, actualul patron al FCSB ii aducea fotbalistului lapte, unt si branza de la ferma tatalui sau, un lux in perioada comunista. Machedonul Tase Becali, care avea cel mai mare numar de oi din Pipera si din localitatile din jurul Bucurestiului, abia facea fata comenzilor, fiind un furnizor important de carne de oaie si de produse lactate pentru marile restaurante din Capitala, pentru casele de protocol din vechiul regim comunist, dar si pentru nomenclatura organelor de partid si pentru demnitarii straini.



Cei doi oameni de fotbal s-au cunoscut la finalul anului 1983. "Tata avea sute de oi, iar Hagi m-a bagat de multe ori in vestiarul echipei Steaua ca sa vand jucatorilor branza si iaurt", dezvaluia Becali. In curand, cei doi tineri aromani au inceput sa petreaca timpul liber si sa colinde impreuna restaurantele si barurile de noapte la moda ale vremii, dar si sa petreaca la nuntile si botezurile rudelor comune. Potrivit declaratiilor sale, Gigi Becali l-a ajutat pe Hagi, cand au cumparat de la Arad un Mercedes confiscat, dar si pentru ca "Gica avea atunci niste aur, niste alea, le tinea la mine, in garaj".



Imediat dupa revolutie, Becali a mostenit 150.000 de dolari pusi la saltea de tatal sau din comercializarea de lactate, iar Hagi l-a ajutat cu o alta suma de bani pentru a se lansa in afaceri. "Era in primavara lui 1991. M-am dus la Madrid, juca la Real, si i-am spus ca am nevoie de niste bani, imprumut, sa pornesc o afacere. Mi-a zis ca are 150.000 de dolari, bani strinsi din salariul primit la Real Madrid. Mi-a spus ca vrea sa-i impartim frateste, 74.000 de dolari cadou din partea lui, pentru ca ma considera fratele lui. Eu, nu si nu. Voiam imprumut. Mi-a zis: «Gigi, daca o sa faci tu vreodata mai multi bani decat mine, o sa mi-i dai inapoi». Dupa 5-6 ani, i-am propus sa-i dau banii inapoi. Bani, teren, ce-o fi! Aveam deja o avere de 5-6 milioane. I-am dat un teren, ceva bani, am facut socoteala. I-am dat un teren care acum valoreaza milioane", a rememorat Becali.



Astfel a putut Becali sa inceapa sa faca bisnita cu camioane de blugi, cafea, ciocolata, electronice si produse de igiena personala, iar bani castigati i-a investit apoi in terenuri in zona de nord a Bucurestiul, in Pipera - Baneasa - Stefanesti, cand acolo erau inca ferme agricole si pasune. Hagi a plecat la Real Madrid si, ulterior, la Brescia, dar si-a gasit timp, in 1994, sa-i devina nas de cununie lui Gigi Becali.



Relatia dintre cei doi a inceput sa scartaie pentru prima data dupa ce actualul patron al FCSB s-a implicat la afaceri imobiliare, in urma unui schimb controversat de terenuri cu MApN, iar averea sa a ajuns la sute de milioane de euro. Odata cu marirea averii sale, s-a schimbat usor si atitudinea sa respectuoasa fata de cel mai cunoscut membru al comunitatii aromane din Romania. De altfel, putina lume isi mai aminteste ca Hagi a facut parte, in 1998, din Adunarea Generala a AFC Steaua, asociatie non-profit formata prin desprinderea fostei sectii de fotbal din Clubul Sportiv al Armatei, cu Viorel Paunescu presedinte al Consiliului Director, dar a abandonat statutul la finalul aceluiasi an. "Au ramas doar cei care sunt in gratiile actualilor conducatori si care nu ridica glasul", dezvaluia atunci Hagi.



Becali a ramas si a imprumutat masiv noul club, ajungand in scurt timp sa detina drepturile federative ale aproape tuturor jucatorilor din lotul "ros-albastrilor". In 2003, relatia celor doi a suferit o noua lovitura, dupa ce Becali reusea transformarea AFC Steaua intr-o societate pe actiuni, iar latifundiarul devenea actionar majoritar cu ajutorul lui Victor Piturca, un dusman declarat al lui Hagi, acesta fiind selectionerul demis de Mircea Sandu, in 1999, la insistentele decarului nationalei si ale lui Gica Popescu, chiar daca obtinuse calificarea cu nationala Romaniei la Euro 2000.

In 2007, dupa meciul FCSB-ului cu Slavia Praga (1-2), Becali l-a fortat pe Hagi sa-si dea demisia din pozitia de antrenor al FCSB si l-a jignit grav: "Hagi are un caracter zero, caracter murdar. Am eu nevoie sa fiu curtean la rege? Oricum, el e un rege cu coroana de tinichea, un rege vagabond". Hagi a promis atunci ca nu se va mai impaca cu Becali: "Hagi a fost un nume mare si Gigi mi-a luat absolut tot: onoare, demnitate, personalitate, tot". De altfel, experienta neplacuta de la echipa finului sau l-a convins pe Hagi sa-si infiinteze, in 2009, propriul club, Viitorul Constanta. Dupa 3 ani in care nu au vorbit absolut deloc, cei doi au detensionat putin situatia, dar, in ciuda numeroaselor transferuri de la Viitorul la FCSB, relatiile nu s-au imbunatatit considerabil, ci s-au racit din nou, in vara anului 2017, atunci cand Becali a contestat vehement titlul castigat de Viitorul, dar a pierdut la TAS.