Ajuns la Galaţi într-un moment important al reconstrucţiei echipei, Paul a devenit rapid mai mult decât un jucător al Oţelului.

Prin atitudine şi spiritul de luptă demonstrate meci de meci, fundaşul originar din Constanţa şi-a câştigat respectul colegilor, al staff-ului tehnic şi, mai ales, al suporterilor roş-alb-albaştri.

Paul Iacob și-a prelungit contractul cu Oțelul Galați

În sezonul trecut, Paul Iacob, 30 de ani, a fost unul dintre liderii din vestiar şi unul dintre oamenii care au contribuit la consolidarea Oţelului în elita fotbalului românesc.

„Sunt fericit că voi continua la Oţelul. Am trăit momente speciale aici, iar relaţia pe care am construit-o cu acest club şi cu suporterii săi a cântărit enorm în decizia mea.

Mă simt apreciat la Galaţi şi simt că mai avem multe obiective de îndeplinit împreună. Voi continua să dau totul pentru această echipă şi pentru aceşti suporteri extraordinari”, a declarat Iacob, scrie News.ro.