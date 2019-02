Sergio Ramos, reguli stricte la nunta sa: "Nimeni nu intra cu telefonul" Capitanul Madridului a confirmat evenimentul anului

Sergios Ramos organizeaza nunta anului la Madrid, la concurenta cu cea a lui Rafa Nadal!

Capitanul lui Real Madrid se casatoreste cu Pilar Rubio in luna iunie a acestui an, dupa ce jucatorul a cerut-o in casatorie pe frumoasa prezentatoare TV anul trecut, dupa esecul de la Cupa Mondiala.

Sergio Ramos este cu 8 ani mai mic decat Pilar Rubio, iar cei doi sunt impreuna de mai multi ani. Pilar i-a daruit deja lui Ramos trei baieti, pe Sergio Jr, Marco si Alejandro.

La nunta au fost invitati toti jucatorii din lotul lui Real Madrid si staff-ul, insa pana acum nicio veste despre Zinedine Zidane sau Cristiano Ronaldo, oameni alaturi de care Sergio Ramos a scris istorie in Champions League, cu trei trofee castigate consecutiv.

Nu vor lipsi nici vedete din showbiz precum Alejandro Sanz, Marc Anthony, Niña Pastori, José Mercé, Red One, Pablo Motos sau Alejandro Talavante de la ceea ce se anunta deja nunta anului la Madrid.

Sergio Ramos anunta deja reguli stricte la petrecere. Nimeni nu are voie sa faca poze. "Oaspetii isi vor lasa telefoanele si camerele foto la intrare, nu vor exista poze sau filmulete, vin oameni importanti si nu vrem ca imagini cu ei sa devina publice. Vrem sa ne distram si sa ne bucuram impreuna", a spus Sergio Ramos.

Sergio Ramos si Pilar Rubio sunt impreuna din 2012. Ea este o cunoscuta prezentatoare TV din Spaniia, dar si actrita si model. Vezi imagini in galeria foto