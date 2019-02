ULTIMA ORA | Mourinho a acceptat un an de inchisoare si o amenda de 2 milioane de euro

Jose Mourinho si-a aflat sentinta in procesul in care este acuzat de evaziune fiscala.

Mourinho a fost a acceptat pedeapsa de un an de inchisoare si amenda de 2 milioane de euro, noteaza BBC. Mourinho a ajuns la un acord cu autoritatile dupa ce a fost acuzat ca a ascuns statului spaniol 3,3 milioane de euro.



Mourinho a fost acuzat ca a ascuns statului spaniol aceasta suma in perioada 2011-2012, suma provenind din drepturi de imagine din perioada in care portughezul era antrenor la Real Madrid.



Potrivit legilor spaniole, Mourinho nu va sta nicio zi dupa gratii. Orice pedeapsa mai mica de 2 ani nu este cu executare.