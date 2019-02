"Datoria e 1,3 milioane, nu 300 000!" Becali a facut anuntul FINAL despre revenirea lui Alibec la FCSB

Astra trebuie sa plateasca 1 milion de euro in vara pentru Denis Alibec, altfel jucatorul se intoarce la FCSB.

Aceasta e informatia care a circulat intens pe net in ultimele zile. Becali o contrazice si spune ca realitatea e cu totul alta. Nu exista nicio sansa ca Alibec sa se intoarca la FCSB. Astra a garantat cu drepturile TV transferul lui Alibec si imprumutul de 300 000 de euro acordat de Becali.

"Astra imi e datoare cu 1,3 milioane, nu cu 300 000! Noi am facut acte ca ne platesc jucatorul in vara. Intelegerea pentru Stan a fost ca dau 300 000 de euro si 300 000 de euro imprumut. Astra nu mai are nicio datorie, insa. Am facut acte care ma asigura. Eu nu mai iau banii de la Astra, ii iau de la Liga. Eu nu mai am treaba cu Astra. Deci datoria nu mai e a Astrei, eu am suma aia garantata cu drepturile TV de la Liga!", a spus Becali la PRO X.

Patronul FCSB nu e interesat de revenirea lui Alibec: "Niciodata in viata voastra n-o sa mai vedeti jucatori care fac... La Steaua exista disciplina. Daca vine un jucator si face acte de indisciplina, il arunc la echipa a doua. Am facut o greseala si am peirdut campionatul si antrenorul a pierdut vestiarul din cauza aia. La Steaua esti slujitorul Stelei si al echipei, nu grangure. Il mai iei pe Florinel la o tigara, ca n-ai cum sa-i spui lui Florinel sa nu mai fumeze, ca vede ca pe altul il lasi... Pe ala de ce-l lasi? Ori nu-i lasi pe toti, ori ce faci? Din cauza lui Alibec trebuia sa-i las si pe ceilalti".