Dinamo castiga Oscarul pentru cel mai prost contract din istoria fotbalului! Cazul bizar al jucatorului pe care Dinamo nu il poate da afara fara 1 milion €

Dinamo nu poate scapa de Ionut Serban fara sa ii plateasca lui Vasile Siman 1 milion de euro.

Ionut Serban este in continuare jucatorul lui Dinamo, chiar daca probabil multi suporteri au uitat de el.

In tot sezonul trecut, Serban a bifat doar 104 minute, iar in acest sezon a jucat... 2 minute.

De ce nu poate sa scape Dinamo de el



In urma cu 6 ani, Dinamo a semnat probabil cel mai dezavantajos contract facut vreodata in Liga I.

Dinamovistii, prin semnatura lui Constantin Anghelache, s-au angajat sa ii plateasca lui Vasile Siman, pe atunci patron la Sportul Studentesc, o clauza de 1 milion de euro, care se activeaza in momentul in care Serban pleaca de la Dinamo.

Cu alte cuvinte, daca Serban pleaca gratis la o echipa din liga a 2-a, Dinamo ii plateste lui Siman 1 milion de euro. Daca Dinamo il imprumuta pe Serban, la fel, Siman primeste 1 milion de euro.

Prezent in aceasta dimineata la Ora exacta in Sport, Constantin Anghelache a recunoscut fapul ca acesta este cel mai pagubos contract pe care l-a semnat vreodata.

Anghelache se apara si spune ca nu a facut decat sa respecte indicatiile lui Ionut Negoita.

"Este un contract pe care l-am semnat cu acordul celor care conduceau Dinamo, si care conduc si acum. Tin minte ca domnul Siman m-a asteptat atunci vreo ora pana m-am intors eu cu contractul."

"I-am spus lui Siman ca voi semna, dar va fi cel mai prost contract pe care l-am semnat in viata mea", a spus Anghelache la PRO X.

Surse: Serban isi poate prelungi singur contractul :)



Conform unor surse, Ionut Serban (23 de ani) are o clauza in contract prin care isi poate prelungi unilateral intelegerea cu Dinamo. Contractul semnat in 2013 expira in vara acestui an, dar Serban poate activa clauza, daca mai vrea sa ramana la Dinamo.

Daca Dinamo nu va fi de acord, si va decide sa il dea afara pe Serban, va trebui sa ii achite lui Vasile Siman 1 milion de euro.

Constantin Anghelache neaga faptul ca ar exista in contract aceasta clauza.

6000 de euro este salariul lui Serban in acest moment.