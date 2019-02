"Nu stiu in ce stil s-au luptat, ca s-a terminat mult prea rapid" Verdictul dat de specialisti in cazul luptei dintre Mircea Badea si Tedi Motociclistul! "A avut noroc ca nu a murit"

Specialistii sustin ca lupta nu trebuia sa aiba loc.

Jurnalistul Mircea Badea a fost facut KO de catre motociclistul cu care a intrat in conflinct in anul 2014. Oficialii Federatiei de Arte Martiale sustin ca aceasta lupta nu ar fi trebuit sa aiba loc.

"Aceasta lupta nu trebuia sa aiba loc! Nici macar o lupta demonstrativa nu a fost, ca intr-un asemenea meci nu incerci sa il faci KO pe adversar, ci sa arati diverse tehnici. Lupta de strada a fost mutata in ring! Iar Mircea Badea nu avea nicio sansa! El nu este sportiv antrenat! A riscat enorm. Putea sa moara, dupa cum a lovit solul cu capul. A avut mare noroc ca nu s-a ales cu o fractura cervicala. Asa se intampla cand se ocupa de astfel de meciuri tot felul de oameni care se dau profesionisti", a spus Florentin Marinescu, presedintele Federatiei Romane de Arte Martiale.

Presedintele Federatiei de Kempo, Amatto Zaharia, spune exact contrariul. Zaharia afirma ca Mircea Badea este sportiv cu acte de cel putin 20 de ani.

"Ei doi sunt practicanti vechi si sportivi legitimati in arte martiale. Teodor este legitimat si la noi, la Kempo, dar si la Federatia de Arte Martiale si la Federatia de Arte Martiale de Contact. Iar Mircea Badea e si el legitimat, cel putin la noi, inca dinainte de lupta lor din 2014. Lumea il percepe pe Mircea doar ca pe un jurnalist, dar este sportiv, practicant de arte martiale de cel putin 20 de ani. Din cate stiu, se antreneaza zilnic. Deci a fost o lupta intre doi sportivi. Din ce am vazut, Mircea a fost coplesit de emotii. Nici nu stiu in ce stil s-au luptat, ca s-a terminat mult prea rapid", a spus Amatto Zaharia conform Telekom Sport.